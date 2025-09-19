© Minority Reporters
 

Nytt USA-veto mot vapenvila i Gaza

Publicerad 19 september 2025 kl 14.06

Utrikes. USA har återigen lagt in sitt veto mot FN:s krav på en omedelbar vapenvila i Gaza. Samtliga övriga 14 medlemmar i säkerhetsrådet röstade för resolutionen, som även krävde frigivning av fångar och lättnader för humanitär hjälp, rapporterar BBC.

Det amerikanska vetot, det sjätte i ordningen, kommer samtidigt som antalet dödade palestinier i Gaza uppges ha passerat 65.000, med farhågor om att den verkliga siffran är betydligt högre.

USA:s biträdande särskilda sändebud till Mellanöstern, Morgan Ortagus, försvarade beslutet.

– Den (resolutionen) misslyckas med att fördöma Hamas eller erkänna Israels rätt att försvara sig, och den legitimerar felaktigt de falska narrativ som gynnar Hamas, sade hon.

Palestiniernas FN-ambassadör Riyad Mansour kallade vetot ”djupt beklagligt”.

– Detta visar att när det kommer till sådana här grymma brott borde användningen av veto helt enkelt inte tillåtas, sade han.

Israels FN-ambassadör Danny Danon tackade USA för stödet.

– Israel behöver inget rättfärdigande för sitt krig mot Gaza, sade han.

Tidigare i veckan slog FN-experter fast att Israel begår folkmord i Gaza med avsikt att förgöra palestinierna. Slutsatserna delas dock inte av USA.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.