Stockholms tingsrätt frikänner Samnytts tidigare ansvarige utgivare Mats Dagerlind.

Samnytt frias för förtal

Publicerad 19 september 2025 kl 14.33

Inrikes. Stockholms tingsrätt frikänner Samnytts tidigare ansvarige utgivare Mats Dagerlind från anklagelser om förtal i samband med en artikel om gruppen Återställ våtmarker, skriver Samnytt.

Tryckfrihetsjuryn ansåg inte att artikeln pekade ut mannen som brottslig på ett sätt som kunde skada hans anseende.

Mannen hade stämt Dagerlind och begärt totalt 450.000 kronor i skadestånd och ersättning för rättegångskostnader. I stället döms han själv att betala 56.000 kronor av Samnytts kostnader, medan staten tar resten.

Domstolen bedömde att en sammanblandning av två tidigare domar mot mannen inte var tillräckligt för att utgöra förtal.

När domen meddelades ska mannen ha reagerat kraftigt i rättssalen och fått en varning av domaren för sitt uppträdande.

– Det är en välkommen dom som inger visst hopp om att den svenska tryckfriheten, som vi stoltserar med som en av världens äldsta, men som naggats betänkligt på senare tid genom så kallad lawfare, inte fullständigt har satts ur spel, säger Mats Dagerlind till Samnytt.

