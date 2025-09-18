© Regeringen
 

Moderat bakläxa om judiska "odjur"

Publicerad 18 september 2025 kl 12.54

Inrikes. Svenska politikers reaktioner efter den judiska protesten på Nybrogatan får nu bakläxa på flera håll. Detta efter att ledande moderater kallat demonstranterna för "odjur" och "det öppna samhällets fiender" trots att deras demonstration var fullt laglig och gick lugnt till.

Peter Wennblad, chef på SvD:s ledarredaktion, varnade tidigt internt för att Moderaterna höll på att göra bort sig, men möttes i huvudsak av kritik från de egna leden.

Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson skrev om demonstranterna att de ”är inte aktivister, de är odjur” och inlägget delades sedan vidare av utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Båda riktade kritik mot att de judiska demonstranterna samlats utanför en judisk skola.

Samtidigt kallade partiets ledamot i justitieutskottet Fredrik Kärrholm demonstranterna "det öppna samhället fiender" och meddelade att regeringen nu bereder ett förslag om att inskränka demonstrations­friheten.

De judiska demonstranterna försvarade sig å sin sida med att det inte fanns några barn i lokalen vid tidpunkten, men däremot en inbjuden israelisk soldat som höll låda om sina erfarenheter från Israels krig i Gaza.

Den bilden bekräftades senare av den judiska skolan, som uppgav för TV4 Nyheterna att man inte sett till någon demonstration och att den verkar ha skett efter skoltid.

Aftonbladets rättsreporter Oisín Cantwell har idag benat ut det hela i en längre kolumn i den tidningen.

"Med andra ord var det inte ett antisemitiskt skuldebeläggande av barn. Det var en fullt legitim protest mot Israels krigsföring som pågick", konstaterar han.

Under gårdagen valde Magdalena Andersson (S) även att skriva på sitt X-konto:

”Igår passerade en gräns. I Sverige kallar vi inte människor för odjur. Det ökar polariseringen och skadar vårt land. Ulf Kristersson har ett ansvar att visa ledarskap och markera mot både sin utrikesminister och gruppledare.”

Hela cirkusen drogs ursprungligen igång av Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig, som delade vidare ett X-inlägg från Judiska ungdomsförbundet på X, som visade en bild på de judiska demonstranterna med texten:

"Det spelar ingen roll vem avsändaren är, och det spelar all roll vad kontexten är. Att ställa sig med detta framför den judiska skolan när barn går hem är rakt av antisemitiskt".

Efter att de borgerliga politikerna gjort sina utspel i linje med inlägget som delades av Judiska centralrådet väljer dock Verständig nu att kritisera både Judiska ungdomsförbundets inlägg och politikernas utspel.

– Det är olämpligt att Bajit lät det här evenemanget äga rum i deras lokaler. Därför har jag haft en dialog med dem om detta, säger han till arabiska Alkompis.

– Att säga “odjur” är ingenting jag tycker är bra. Man kan kritisera i sak men ett sådant språkbruk är oacceptabelt, säger Verständig till Alkompis.

Verständig tar också avstånd från åsikten i inlägget som han själv delade, om att manifestationen var "antisemitisk". Till Alkompis säger han istället att det är "legitimt" att demonstrera mot ett specifikt evenemang som äger rum i Bajits lokaler, dock var tidpunkten problematisk eftersom aktiviteter för barn slutar vid 17.30.

Inom journalist- och makthavarkretsar är nu många besvikna på de motstridiga direktiven från Judiska centralrådet.

"Jag gjorde misstaget att lita på Aron. Det var judar som demonstrerade mot att en IDF-soldat bjudits in i en annan lokal i samma byggnad som skolan ligger i. Det har hänt att demonstrationer hållits utanför judiska lokaler och synagogor, men det här var inte av det slaget", skriver TT-veteranen Owe Nilsson på X.

