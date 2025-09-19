Pakistan återvandrade 1,3 miljoner afghaner på två år

Myndigheterna införde i fjol ett krav på att alla utlänningar utan tillstånd skulle lämna Pakistan senast den 1 november 2025. Den som stannade riskerade arrestering och utvisning.

Pakistanska företrädare motiverar beslutet med säkerhetsproblem. Men afghanerna har ofta ingenting att återvända till på hemmaplan.

– Om vi får hjälp och en plats där vi kan bygga ett hus eller sätta upp vårt tält och fortsätta våra liv i Afghanistan, skulle det hjälpa oss, säger Jan Mohammad, en återvändare vid gränsövergången Torkham, till Arab News.

En annan återvändare, Ghazi, beskriver sina förluster:

– De tvingade ut oss och vi var tvungna att sälja våra nötkreatur, får, getter och kor till mycket låga priser.

Pakistan har tagit emot afghanska flyktingar ända sedan den sovjetiska invasionen 1979. Antalet ökade återigen efter talibanernas maktövertagande 2021 då tiotusentals flydde över gränsen.

FN:s flyktingkommissariat UNHCR har krävt att utvisningarna stoppas, men pakistanska myndigheter vidhåller att åtgärderna är både lagliga och nödvändiga.

Enligt Islamabad gäller beslutet alla illegala invandrare oavsett ursprung. Efter mer än fyra decennier menar man att landet inte längre kan bära den tunga bördan av att härbärgera miljoner flyktingar.