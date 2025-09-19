© shankar s.
Sedan 2023 har 1,3 miljoner afghaner tvingats vända hem över pakistanska gränsen.

Pakistan återvandrade 1,3 miljoner afghaner på två år

Publicerad 19 september 2025 kl 17.21

Utrikes. Efter fyra decennier med flyktingmottagande har Pakistan tröttnat. År 2023 inleddes en återvandrings- och utvisnings­kampanj som nu är uppe i 1,3 miljoner utvisade afghaner, rapporterar Arab News.

Dela artikeln

Myndigheterna införde i fjol ett krav på att alla utlänningar utan tillstånd skulle lämna Pakistan senast den 1 november 2025. Den som stannade riskerade arrestering och utvisning.

Pakistanska företrädare motiverar beslutet med säkerhetsproblem. Men afghanerna har ofta ingenting att återvända till på hemmaplan.

– Om vi får hjälp och en plats där vi kan bygga ett hus eller sätta upp vårt tält och fortsätta våra liv i Afghanistan, skulle det hjälpa oss, säger Jan Mohammad, en återvändare vid gränsövergången Torkham, till Arab News.

En annan återvändare, Ghazi, beskriver sina förluster:

– De tvingade ut oss och vi var tvungna att sälja våra nötkreatur, får, getter och kor till mycket låga priser.

Pakistan har tagit emot afghanska flyktingar ända sedan den sovjetiska invasionen 1979. Antalet ökade återigen efter talibanernas maktövertagande 2021 då tiotusentals flydde över gränsen.

FN:s flyktingkommissariat UNHCR har krävt att utvisningarna stoppas, men pakistanska myndigheter vidhåller att åtgärderna är både lagliga och nödvändiga.

Enligt Islamabad gäller beslutet alla illegala invandrare oavsett ursprung. Efter mer än fyra decennier menar man att landet inte längre kan bära den tunga bördan av att härbärgera miljoner flyktingar.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Moderaterna anmäls för hets mot folkgrupp efter utspel om judiska "odjur"

Judiska organisationen lämnar in polisanmälan. Nu riskerar Moderaterna att åka dit på sin egen skärpta lagstiftning.0 

Ekonominyheter

Småsparare "missar tåget" när BRICS-länderna hamstrar guld

Centralbankerna köper – "oavsett pris".. BRICS-länderna har fortfarande en för låg andel guld i sina reserver jämfört med väst, säger Peter Schiff.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.