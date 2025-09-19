© Östgöta Correspondenten (Faksmil)
 

Turk: Kulturkanonen suddar ut "mitt Sverige"

Publicerad 19 september 2025 kl 11.23

Kultur. I en krönika i Östgöta Correspondenten skriver invandrar­journalisten Sussi Yildiz Dag att hennes erfarenheter av mångfald riskerar att osynliggöras i regeringens kulturkanon. Men i en insändare får hon mothugg av Harriet Larsson, som konstaterar att vissa verkar ha utvecklat ett osunt beroende av mångfald.

Dela artikeln

Kanonen "målar upp en berättelse om ett land där migration, globalisering, mångfald och klimatkris inte erkänns som formativa krafter", skriver Yildiz Dag med hänvisning till vänsterdebattören Marlen Eskander.

Sussi Yildiz Dag skriver om sitt turkiska släktjubileum i Linköping där fem generationer turkar samlats för att fira femtio år i Sverige. Men enligt det nuvarande förslaget till kulturkanon räknas endast verk från tiden innan mångkulturbeslutet 1975 som svensk kultur, vilket innebär att de 50 senaste åren inte räknas.

I Newsvoice svarar bloggaren Harriet Larsson från Linköping att kulturkanonen borde bygga på det mångtusenåriga svenska kulturarvet snarare än att vara ytterligare ett projekt för invandrare.

Hon konstaterar också att mångkulturens röster inte verkar klara av att avstå från mångkultur och mångfald ens under rent tillfälliga former.

”Kanske är det också ett missbruk i mångfald, precis som spelmissbruk, sexuellt missbruk, alkoholmissbruk osv?” funderar Larsson.

Hon riktar också ett direkt budskap till invandrare som inte delar hennes syn på kulturkanonen.

”Om en kulturkanon inte passar, då tycker jag att de skall fundera på att återvända till sina hemländer”, skriver hon och avslutar:

"Att min insändare om kulturkanonen hamnade i Correns papperskorg behöver jag väl knappast nämna".

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Moderaterna anmäls för hets mot folkgrupp efter utspel om judiska "odjur"

Judiska organisationen lämnar in polisanmälan. Nu riskerar Moderaterna att åka dit på sin egen skärpta lagstiftning.0 

Ekonominyheter

Småsparare "missar tåget" när BRICS-länderna hamstrar guld

Centralbankerna köper – "oavsett pris".. BRICS-länderna har fortfarande en för låg andel guld i sina reserver jämfört med väst, säger Peter Schiff.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

En ihopslarvad kanon

Blev värre än förväntat. "Pappaledighet", vanlig lagstiftning och irrelevanta samiska och romska verk på listan.0 

Här säger SD åt SVT på skarpen: "Idioter kan tro på det"

Tobias Anderssons känga till statliga jätten. "Det är inte relevant".0 

Mer från Kultur

Ken Ring blir skådespelare – rollen: gängledare

Rapparens comeback i rampljuset.. Spelar gangster när Jens Lapidus roman filmatiseras.0 

Björn Söder släpper AI-låt om kärleken till Israel

Även en Karl XII-låt har släppts.. Här är AI-tjänsterna du själv kan använda för att göra samma sak.0 

Mikael Wiehe: Jag har alzheimer

Ger beskedet i Sommar i P1. "Därför vill jag passa på nu, när jag har möjligheten, att tacka er."0 

Mysterium omger American Eagles reklam

Modejätten pissade vänstern i ansiktet.. Men var det med flit?0 

Vetenskap

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Okända gifter upptäckta i svenskars blod. SPA:er i höga nivåer – hos samtliga undersökta bloddonatorer.0 

Kultur

Här är hela regeringens kulturkanon. Samtliga verk.0 

Sjöjungfru-staty ska rivas i Köpenhamn – har för stora bröst. Sexistanklagade "Stora sjöjungfruns" öde har slutligen avgjorts.0 