Får sänkt straff för våldtäkt på ålderdomshem

Publicerad 18 september 2025 kl 14.33

Utrikes. En afghan som våldtog en äldre kvinna på ett äldreboende i Värmland får sitt straff sänkt i hovrätten. Även skadeståndet till brottsoffret minskas.

Händelsen inträffade i februari i år när Ali Hassan Zada, 40, arbetade natt på boendet. Kvinnan, som är mellan 80 och 90 år och i behov av hjälp med det mesta i vardagen, berättade dagen efter för personal och anhöriga att hon utsatts för våldtäkt. DNA från mannen hittades senare på hennes madrasskydd.

Värmlands tingsrätt dömde honom i juli till sex års fängelse och 320.000 kronor i skadestånd. Enligt domen hade han ”utnyttjat målsägandens skyddslösa och utsatta situation”.

Hovrätten gör nu en annan bedömning. Straffet sänks till fem år och sex månader och skadeståndet justeras till 270.000 kronor.

Kvinnans målsägandebiträde Sara Ronéus säger att familjen från början var lättad över domen.

Ali Hassan Zada fick svenskt medborgarskap i slutet av januari, en månad före brottet. Eftersom han nu är svensk medborgare kan han inte utvisas, enligt nuvarande lagstiftning.

Han nekar fortsatt till brott.

