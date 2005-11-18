Alternativmedia trakasseras av franska myndigheter

Voltairenet är en franskbaserad nätsida som Meyssan grundade 1994. Den började som ett forum för sekulär debatt och yttrandefrihet men blev internationellt uppmärksammad efter 11 september-attackerna 2001, då Meyssan publicerade boken L’Effroyable imposture (“Den fruktansvärda bluffen”), där han hävdade att attackerna inte utfördes av al-Qaida.

Meyssan menar att en statlig logik alltid är att vilja kontrollera, men att en republik ska motverka detta. Han anklagar dagens Frankrike för att överge sina egna värderingar och för att censurera oppositionella röster.

"Världen över hyllas Voltaire som den man som bäst försvarade yttrandefriheten och fick oss att se den som en förutsättning för upprättandet av varje demokrati", skriver Meyssan, och påminner om att USA:s vicepresident JD Vance nyligen kallat yttrandefriheten det ”mest grundläggande europeiska värde” som nu är ”pensionerat”.

Enligt Meyssan har Voltairenet blivit direkt utsatt när kommissionen CPPAP vägrat erkänna organisationens nyhetsbrev som en presspublikation.

Han framhåller att kommissionen inte ens granskat innehållet, utan avfärdat det redan på grund av hans namn som chefredaktör.

Meyssan beskriver detta som ett exempel på hur alternativa mediebolag berövas möjligheten till ekonomisk stabilitet. Han kopplar också Voltairenets situation till en större trend där staten, genom myndigheter som Arcom och CPPAP, tilldelar sig själv rätt att begränsa yttrandefriheten utan rättslig grund.

"Yttrandefrihetens försämring i Frankrike är sådan att den har blivit ett ämne för reflektion hos våra grannländer", skriver han.