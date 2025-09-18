USA terrorstämplar AFA

Trump, som just nu befinner sig på statsbesök i Storbritannien, skrev på sin sociala plattform strax före klockan halv två på natten lokal tid: ”AFA är en SJUK, FARLIG, RADIKAL VÄNSTERKATASTROF".

Han tillade att han kommer att se till att de som finansierar AFA blir föremål för utredning.

Om beskedet innebär att en utländsk gren av AFA, exempelvis den svenska, hamnar på amerikanska UD:s lista över utländska terrororganisationer skulle konsekvenserna bli kännbara inte bara för organisationen här i Sverige, utan också för de som finansierar den, såsom exempelvis tidningen Expressen och ägarfamiljen Bonniers gjort genom sitt samarbete med AFA Doku/Researchgruppen.

Så ligger det till eftersom alla som ger ekonomiskt eller praktiskt stöd till terrorstämplade grupper riskerar att åtalas i USA, även om de själva inte begår något annat brott, skriver The Guardian. En sådan klassning skulle också kunna göra det svårare för personer med kopplingar till AFA eller Expressen att resa in i landet eller använda amerikanska banksystem.

USA har även en annan och något mindre allvarlig lista, sanktionslistan OFAC, som innebär att amerikanska banker och företag inte får göra affärer med någon som kan knytas till grupperna. På den listan befinner sig bland annat Nordiska motståndsrörelsen men inte AFA. Även att finnas på den listan innebär dock flera svårigheter i Sverige.

För den amerikanska delen av AFA är läget annorlunda. Det finns ingen motsvarande lista över inhemska terrororganisationer eftersom USA:s konstitution skyddar både yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Den republikanske senatorn Bill Cassidy från Louisiana berömde Trump för beskedet.

– AFA har tagit över en rörelse med legitima synpunkter och förvandlat den till våld och anarki. Presidenten gör rätt i att erkänna den destruktiva roll AFA spelar genom att klassa dem som terrorister, sade han.

Det har varit en tuff start på dagen för den amerikanska extremvänstern. TV-bolaget ABC meddelade under morgonen att den vänsterradikale programledaren Jimmy Kimmels pratshow läggs ned efter kritik mot Kimmels uttalanden om mordet på högerprofilen Charlie Kirk.

– Vi nådde nya bottennivåer i helgen när MAGA-gänget försökte framställa den här killen som dödade Charlie Kirk som något annat än en av deras egna, sade Kimmel i sin show.