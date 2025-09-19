Moderaterna anmäls för hets mot folkgrupp efter utspel om judiska "odjur"

– Att kalla fredliga demonstranter för odjur är ett klassiskt retoriskt verktyg för att rättfärdiga förtryck och utmåla politiska meningsmotståndare som mindre värda. När detta riktas mot judar, vars historiska utsatthet Karlsson själv ofta lyfter fram, är handlingen särskilt cynisk och farlig, säger Alexandra Esser, en av arrangörerna bakom demonstrationen, i ett pressmeddelande.

Efter det kritiserade uttalandet har även Judiska centralrådet, som drog igång drevet mot demonstranterna, tagit avstånd från politikernas uttalanden.

– Att säga “odjur” är ingenting jag tycker är bra. Man kan kritisera i sak men ett sådant språkbruk är oacceptabelt, säger ordföranden Aron Verständig till arabtidningen Alkompis.

Karlssons inlägg delades av, bland andra, utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Hon hänvisar till att hon "utnyttjar sin yttrandefrihet" och försvarar ordvalet.

– Det är ju ett mycket starkt uttryck men det är också magstarkt att ställa sig utanför en judisk skola där det går barn som lever med stor rädsla och som lever med polisbeskydd, säger Esser till Aftonbladet.

SD och den M-ledda regeringen förbjöd både förringande, försvar och förnekande av folkmord den 1 juli 2024. Men eftersom Sverige inte erkänner att det pågår något folkmord i Gaza så är politikernas stöd till Israels agerande där hittills inte något som de kan åtalas för.

Alexandra Esser anser dock att både regeringens och det judiska kulturcentret Bajits stöd för Israels agerande i Gaza borde träffas av straffstadgandet.

– Bajit har tagit tydlig ställning för dem som utför folkmord. Det har även Sverige gjort i stort. Det är en skam och det borde vara brottsligt. Det är tråkigt men ingen nyhet, säger Esser till Alkompis.

Hon är inte heller förvånad över att regeringen kallade henne och de andra demonstranterna för "odjur" eftersom de förmodligen misstagit dem för att vara araber eller liknande, vilket hon menar skulle göra språkbruket mer acceptabelt i regeringens ögon.

– Det är den logiska konsekvensen av att vi har en regering vars företrädare säger att israeliska soldater "gör världen en tjänst" genom att utrota människor. Bajit stod värd för en människa som är misstänkt för krigsbrott och anklagas för att ha förstört civil bebyggelse vilket är ett krigsbrott. Regeringen tycker det är bra. Odjur är något man kallar folk man vill folkmörda, säger hon till Alkompis.

Att regeringen står på sig med att hon och de andra judarna i alliansen är antisemiter vänder hon sig också emot. Även judiska centralrådets ordförande, Aron Verständig, säger till Alkompis att han inte betraktar Judisk antisionistisk allians protest mot föredraget med den misstänkte krigsförbrytaren som en antisemitisk demonstration.