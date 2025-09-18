Ädelmetallerna
© Colorbox
 

Småsparare "missar tåget" när BRICS-länderna hamstrar guld

Publicerad 18 september 2025 kl 13.55

Ekonomi. Guldet slår prisrekord varje dag, men medan centralbanker i BRICS-länderna fortsätter att köpa aggressivt står västerländska småsparare vid sidlinjen. Det menar finansprofilen Peter Schiff i en färsk intervju med Kitco News.

– Centralbankerna röstar med fötterna. De dumpar dollar och amerikanska statsobligationer och köper guld, säger Schiff.

– De vill inte sitta kvar med en valuta som urholkas av skulder och räntesänkningar.

Enligt honom är kontrasten tydlig. Småsparare är försiktiga efter åratal då guldet fastnat under 2.000 dollar. Många tror fortfarande att varje uppgång snart följs av en nedgång. Andra lockas av "krypto" och techaktier på Nasdaq som noterar nya toppnivåer.

– Folk väntar på en dipp som aldrig kommer. Problemet är att ju längre du väntar, desto högre blir nästa topp, säger Schiff om guldpriserna.

– Centralbankerna köper oavsett pris, men småspararna tvekar.

Han pekar särskilt på BRICS-länderna som fortfarande har en låg andel guld i sina reserver jämfört med väst. Därför finns, enligt Schiff, ett fortsatt starkt köptryck.

– De här länderna har bara börjat. De kommer fortsätta köpa i många år framöver, säger han.

Samtidigt varnar han för att Fed riskerar att spä på inflationen genom nya räntesänkningar och i förlängningen en återgång till kvantitativa lättnader. Resultatet blir, menar Schiff, ytterligare press nedåt på dollarn.

– Det här är spiken i kistan för dollarn.

– Vi får en dollar­kris och ett globalt skifte bort från amerikanska tillgångar.

Han uppmanar investerare att inte vänta på att guldet ska bli billigare.

– Vill man köpa guld eller silver får man helt enkelt köpa på toppnivåer. Det är det enda vi kommer att se framöver.

