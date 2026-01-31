© Nusra front, Riksdagen
När al-Qaida tog över makten i Syrien väckte den nye justitieministern Shadi Al-Waisi uppmärksamhet med en video där han avrättade två kvinnor för otrohet. Nu vill Benjamin Dousa få landet att ta emot sina kriminella medborgare.

Svenska planen för fler utvisningar: "Fördjupa samarbetet" med al-Qaida

Publicerad 31 januari 2026 kl 13.25

Utrikes. Regeringen vill knyta bistånd tätare till möjligheten att verkställa utvisningar av grova brottslingar. Efter en medieomsusad överenskommelse med Somalia pekar biståndsminister Benjamin Dousa nu på ett fördjupat samarbete med den al-Qaida ledda regimen i Syrien.

Avtalet med Somlia har väckt vrede i det afrikanska landet – där politikerna är rädda att få tillbaka kriminella somalier – men även bland svenska vänsterpolitiker som är rädda att bli av med dem.

I en intervju med Dagens Industri försvarar Benjamin Dousa dock helhjärtat avtalet med Somalia.

Enligt honom har flera av de utvisade våldtagit barn eller begått mordförsök, och de ska "verkligen inte" vara I Sverige.

Enligt uppgifter har Sida finansierat både projekt nära Somalias premiärminister och tre tjänster i den somaliska regeringens kansli i utbyte mot att landet gått med på att ta emot sina medborgare. Något som det klagats högljutt på bland svenska medier och socialdemokrater.

– Det här ligger inte på mitt bord, utan på justitiedepartementet, säger Dousa till DI.

Men tillsammans med migrationsminister Johan Forssell har Dousa KU-anmälts med anledning av Somaliaavtalet. Trots det vill regeringen nu gå vidare.

– Vi ska nu även fördjupa samarbetet med Syrien för att utvisa syrier som har begått grova brott, säger Benjamin Dousa.

Även om samarbetet med Syrien kommer att inkludera al-Qaida så väntas UD och Sida inte att ha direkt kontakt med den kontroversielle justitieministern Shadi Al-Waisi, som kunde ses på video när han deltog i en avrättning av kvinnor för otrohet. Han har nämligen avgått.

