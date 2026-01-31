Svenska planen för fler utvisningar: "Fördjupa samarbetet" med al-Qaida

Avtalet med Somlia har väckt vrede i det afrikanska landet – där politikerna är rädda att få tillbaka kriminella somalier – men även bland svenska vänsterpolitiker som är rädda att bli av med dem.

I en intervju med Dagens Industri försvarar Benjamin Dousa dock helhjärtat avtalet med Somalia.

Enligt honom har flera av de utvisade våldtagit barn eller begått mordförsök, och de ska "verkligen inte" vara I Sverige.

Enligt uppgifter har Sida finansierat både projekt nära Somalias premiärminister och tre tjänster i den somaliska regeringens kansli i utbyte mot att landet gått med på att ta emot sina medborgare. Något som det klagats högljutt på bland svenska medier och socialdemokrater.

– Det här ligger inte på mitt bord, utan på justitiedepartementet, säger Dousa till DI.

Men tillsammans med migrationsminister Johan Forssell har Dousa KU-anmälts med anledning av Somaliaavtalet. Trots det vill regeringen nu gå vidare.

– Vi ska nu även fördjupa samarbetet med Syrien för att utvisa syrier som har begått grova brott, säger Benjamin Dousa.

Även om samarbetet med Syrien kommer att inkludera al-Qaida så väntas UD och Sida inte att ha direkt kontakt med den kontroversielle justitieministern Shadi Al-Waisi, som kunde ses på video när han deltog i en avrättning av kvinnor för otrohet. Han har nämligen avgått.