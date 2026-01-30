SD förlorar miljonbelopp på vildarna

När Katja Nyberg nu lämnar Sverigedemokraterna men behåller sitt mandat i riksdagen slår det direkt mot partiets ekonomi.

Enligt riksdagens regler minskar partistödet när en ledamot inte längre tillhör partiet, även om personen sitter kvar som riksdagsledamot.

Nyberg har förlorat sin plats i partiets riksdagsgrupp och är misstänkt för narkotikabrott och rattfylleri. Trots detta har hon meddelat att hon inte tänker lämna sitt uppdrag i riksdagen. Formellt räknas hon fortfarande till partiet tills hennes skriftliga begäran om utträde har behandlats i kammaren, vilket tidigast kan ske nästa vecka.

Riksdagen betalar ut partistöd per ledamot varje kvartal. Under 2026 uppgår stödet till drygt 228.000 kronor per riksdagsplats och går till partierna, inte till de enskilda ledamöterna. När en ledamot blir politisk vilde försvinner stödet för partiet.

Katja Nybergs beslut innebär att Sverigedemokraterna under mandatperioden förlorat tre riksdagsledamöter på detta sätt. Därmed är SD det parti som gått miste om mest pengar.

Ett tidigare och större tapp gäller Elsa Widding, som lämnade partiet i maj 2023 men sitter kvar i riksdagen. Om hon behåller sin plats hela mandatperioden beräknas det enligt SVT ha kostat SD omkring 2,4 miljoner kronor i uteblivet partistöd.

Även stödet kopplat till Katja Nyberg och Sara-Lena Bjälkö, som lämnade partiet i december, väntas minska fram till valet. Sammantaget kan partiet gå miste om cirka 3,3 miljoner kronor innan mandatperioden är över.