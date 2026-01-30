© FT BILD, Youtube, Riksdagen
Katja Nyberg, Elsa Widding och Sara-Lena Bjälkö har alla slutat företräda SD, men alla tre sitter kvar i riksdagen.

SD förlorar miljonbelopp på vildarna

Publicerad 30 januari 2026 kl 13.46

Inrikes. Sverigedemokraterna tappar miljonbelopp i partistöd efter att flera riksdagsledamöter valt att lämna partiet men sitta kvar i riksdagen som vildar.

Dela artikeln

När Katja Nyberg nu lämnar Sverigedemokraterna men behåller sitt mandat i riksdagen slår det direkt mot partiets ekonomi.

Enligt riksdagens regler minskar partistödet när en ledamot inte längre tillhör partiet, även om personen sitter kvar som riksdagsledamot.

Nyberg har förlorat sin plats i partiets riksdagsgrupp och är misstänkt för narkotikabrott och rattfylleri. Trots detta har hon meddelat att hon inte tänker lämna sitt uppdrag i riksdagen. Formellt räknas hon fortfarande till partiet tills hennes skriftliga begäran om utträde har behandlats i kammaren, vilket tidigast kan ske nästa vecka.

Riksdagen betalar ut partistöd per ledamot varje kvartal. Under 2026 uppgår stödet till drygt 228.000 kronor per riksdagsplats och går till partierna, inte till de enskilda ledamöterna. När en ledamot blir politisk vilde försvinner stödet för partiet.

Katja Nybergs beslut innebär att Sverigedemokraterna under mandatperioden förlorat tre riksdagsledamöter på detta sätt. Därmed är SD det parti som gått miste om mest pengar.

Ett tidigare och större tapp gäller Elsa Widding, som lämnade partiet i maj 2023 men sitter kvar i riksdagen. Om hon behåller sin plats hela mandatperioden beräknas det enligt SVT ha kostat SD omkring 2,4 miljoner kronor i uteblivet partistöd.

Även stödet kopplat till Katja Nyberg och Sara-Lena Bjälkö, som lämnade partiet i december, väntas minska fram till valet. Sammantaget kan partiet gå miste om cirka 3,3 miljoner kronor innan mandatperioden är över.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Noll åtgärder mot V-kvinna som skrev: "Skär av pungkulorna på män som röstar höger"

Erica Grönesjö Kiesbye (V) får sitta kvar efter hotfulla inlägget. "I det här fallet har personen tagit ansvar."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.