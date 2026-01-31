Kristersson blir poddare

Enligt Moderaterna är syftet att skapa ett nytt forum för samtal mellan statsministern och väljare i hela landet.

Vem som helst ska kunna ringa in, komma med synpunkter eller ställa frågor, utan att Kristersson i förväg vet vem som ringer eller vad samtalet ska handla om.

"Det behövs fler goda samtal i politiken. Podden Ring statsministern är ett sätt för vem som helst i hela Sverige att få direktkontakt med Sveriges statsminister, att ställa frågor, komma med idéer och dela erfarenheter", skriver M i presentationen.

Formatet beskrivs som unikt. Enligt Moderaterna är det första gången en svensk statsminister startar en egen podd och man uppger att motsvarande upplägg inte finns i något annat land.

Programmet ska publiceras en gång i veckan och finnas både som ljud och video, bland annat via Spotify och Youtube. Tanken är enligt M att nå lyssnare i olika åldrar och livssituationer.

Den som vill delta kan ringa 08-503 54 000 eller mejla hej@ringstatsministern.se.

Det första avsnittet ska publiceras inom kort, enligt partiet.