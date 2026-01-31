© Moderaterna
 

Kristersson blir poddare

Publicerad 31 januari 2026 kl 08.14

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson (M) lanserar en egen podd där allmänheten ska kunna ringa in och ställa frågor direkt till regeringschefen. Programmet får namnet ”Ring statsministern” och ska sändas veckovis.



Enligt Moderaterna är syftet att skapa ett nytt forum för samtal mellan statsministern och väljare i hela landet.

Vem som helst ska kunna ringa in, komma med synpunkter eller ställa frågor, utan att Kristersson i förväg vet vem som ringer eller vad samtalet ska handla om.

"Det behövs fler goda samtal i politiken. Podden Ring statsministern är ett sätt för vem som helst i hela Sverige att få direktkontakt med Sveriges statsminister, att ställa frågor, komma med idéer och dela erfarenheter", skriver M i presentationen.

Formatet beskrivs som unikt. Enligt Moderaterna är det första gången en svensk statsminister startar en egen podd och man uppger att motsvarande upplägg inte finns i något annat land.

Programmet ska publiceras en gång i veckan och finnas både som ljud och video, bland annat via Spotify och Youtube. Tanken är enligt M att nå lyssnare i olika åldrar och livssituationer.

Den som vill delta kan ringa 08-503 54 000 eller mejla hej@ringstatsministern.se.

Det första avsnittet ska publiceras inom kort, enligt partiet.

