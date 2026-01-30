Tidigare CNN-stjärna gripen efter att ha stormat kyrka i Minneapolis

Gripandet skedde sent på torsdagen i Los Angeles, där Don Lemon befann sig för att bevaka Grammygalan, rapporterar Fox News.

Enligt hans advokat gäller ärendet Lemons roll vid en protest tidigare i januari i Cities Church i St. Paul, där vänsteraktivister tog sig in under pågående gudstjänst för att protestera mot migrationsmyndigheten ICE.

Don Lemon direktsände händelserna och har hävdat att han agerade som journalist. Hans advokat Abbe Lowell säger att arbetet skyddas av grundlagen.

– Don har varit journalist i 30 år, och hans konstitutionellt skyddade arbete i Minneapolis var inget annat än det han alltid har gjort, säger Abbe Lowell.

Justitiedepartementet ser dock allvarligt på saken. En federal domare avvisade initialt ett försök att väcka åtal, men myndigheterna har fortsatt utredningen. Biträdande justitieminister Harmeet Dhillon har offentligt ifrågasatt om journalistrollen ger något skydd i detta fall.

– Don Lemon har själv sagt att han visste exakt vad som skulle hända inne i byggnaden. Han gick in i byggnaden och började sedan ägna sig åt ”journalistik”, som om det vore ett skydd mot att vara en del av en brottslig sammansvärjning, säger hon till Fox News.

Hon varnar samtidigt för hårda åtgärder mot liknande aktioner.

– Ingen i protestmiljön ska tro att man kommer undan med detta. Den federala statens fulla kraft kommer att sättas in, säger Dhillon.

Under sändningen hördes Lemon själv beskriva intrånget i kyrkan som en medveten störning.

– Man måste vara villig att gå in på platser och störa och göra människor obekväma. Det är vad det här landet handlar om, sade han.

Lemon har förnekat att han organiserade protesten och säger att han saknade förhandskunskap om aktionen. Han står fast vid sin rapportering.

Utredningen rör misstänkt brott mot bland annat den så kallade FACE-lagen och Ku Klux Klan-lagen. Lagstiftningen förbjuder att man förhindrar någon att utöva sin religionsfrihet eller berövar någon deras medborgerliga rättigheter.

Don Lemon tvingades lämna CNN år 2023 efter att sagt att den republikanska politikern Nikki Haley, då 51, inte var "i sina bästa år". Ett uttalande som anklagades för att vara "sexistiskt".