Danmark: Automatisk utvisning vid fängelse

När den S-ledda danska regeringen presenterade reformen under fredagen var budskapet tydligt, rapporterar DR.

– Det handlar om dem som förstör för oss andra.

Enligt förslaget ska utlänningar som döms till ett års ovillkorligt fängelse eller mer utvisas. Regeringen är medveten om att Europadomstolens praxis i vissa fall kan stå i vägen, men avser ändå att genomföra förändringen.

– Vissa experter menar kanske att vi med detta bryter mot konventionen. Vi anser att det är tvärtom, säger statsminister Mette Frederiksen.

Om danska domstolar senare underkänns av Europadomstolen måste det dock respekteras, säger utlännings- och integrationsminister Rasmus Stoklund.

– Då får vi ta ställning till den specifika domen och se om det ändrar något generellt i vår lagstiftning eller om det rör sig om ett enskilt fall där något särskilt har gått fel i en dansk domstol, säger han.

Regeringen inför också hårdare kontroll av utvisningsdömda på utresecenter. Utlänningar som inte följer sin anmälningsplikt ska kunna åläggas att bära gps-fotboja i upp till ett år.

– Det ska säkerställa att myndigheterna kan följa ens rörelser och ingripa när reglerna bryts, säger Mette Frederiksen.

Den som inte samarbetar om avtjänande med fotboja eller bryter mot villkoren ska enligt reformen placeras i fängelse. Samtidigt utses en särskild utsändningsambassadör för att samordna utvisningarna.

En annan del av reformen gäller utrikespolitiken. Danmark vill återöppna sin ambassad i Syrien, som stängdes 2012 under inbördeskriget, för att underlätta utvisningar dit.

Den danska regeringen vill även inleda ett samarbete med Afghanistan för att möjliggöra tvångsutvisningar.

– Vi vill etablera ett tekniskt samarbete med Afghanistan, utan att på något sätt erkänna talibanregimen, för att säkerställa att även tvångsmässiga utvisningar kan genomföras, säger Lars Løkke Rasmussen.

Forssell: "Omöjligt" utvisa afghaner

Fria Tider rapporterade så sent som i helgen om att Sveriges migrationsminister Johan Forssell (M) kräver hjälp av EU med att få hem afghaner utan id-handlingar. Ministern påstod att det inte går att utvisa dem annars.

– Det är mer eller mindre omöjligt att utvisa afghanska medborgare som inte uppfyller asylkriterierna i dag, eftersom de saknar id-handlingar eller resehandlingar, sade Forssell till nyhetsbyrån AP.

Ministern slog också fast att EU inte har något intresse av att "genomföra politiska avtal med Afghanistan vilket skulle ge legitimitet till talibanregerinen".

Forssells utspel kritiseras hårt av Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand, som på sociala medier konstaterar att Afghanistan i själva verket vädjar om att få ta tillbaka sina medborgare – men att utvisningarna stoppats eftersom Tidöregeringen vägrar att samarbeta med talibanstyret.

✈️ FEM MILJONER AFGHANER HAR ÅTERVANDRAT TILL AFGHANISTAN



– men knappt en enda från Sverige.



‼️ Ett monumentalt misslyckande av Tidö-regeringen!



➡️ Sveriges migrationsminister Johan Forssell säger nu att det är "praktiskt taget omöjligt" att utvisa afghaner till Afghanistan.… pic.twitter.com/zi2zqTWSlj — Gustav Kasselstrand (AFS) 🇸🇪 (@gustavkassel) January 26, 2026