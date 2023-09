Svenska Stridsvagn 122 utslagna av ryssarna direkt

I torsdags förra veckan meddelade Försvarsmakten att ett tiotal svenska Stridsvagn 122 – som man beskriver som "världens bästa stridsvagn" – anlänt till Ukraina.

Av Sveriges tidigare 120 stridsvagnar har alltså cirka en tiondel nu skänkts till Ukraina.

– Det är helt rätt beslut att skänka de här stridsvagnarna, anser jag, sade arméchef Jonny Lindfors på Försvarsmaktens hemsida.

Men han fortsatte:

– Att det sedan påverkar arméns förmåga är uppenbart. Därför måste de stridsvagnarna återanskaffas så snart som möjligt, men också fler anskaffas. Annars kommer armén inte kunna uppfylla de tillväxtmål som finns i försvarsbeslutet från 2020 eller de krav som ett Natomedlemskap ställer på oss.

Bara två dagar efter Försvarsmaktens besked rapporterade amerikanska Forbes att två av de svenska stridsvagnarna redan slagits ut av ryska drönare. Detta skedde enligt tidningen under fredagen förra veckan eller tidigare, cirka en och en halv mil väster om Svatove i Donbass.

Denna nyhet har dock mörkats helt i svensk media – bortsett från en artikel i oberoende Dagens PS.

Drönarvideor som uppges visa attackerna på de svenska stridsvagnarna sprids på sociala medier:

FPV drones hit two Stridsvagn 122 tanks (Swedish version of Leopard 2A5). pic.twitter.com/ToUydnqaqc

Another abandoned Leopard 2 (Strv 122) tank being hit with Lancet loitering munitions near Stelmakhivka on the Svatove direction. pic.twitter.com/qFGahSmk87

— Military Advisor (@miladvisor) September 22, 2023