Sydafrikas högsta domstol: Inte hets sjunga om att mörda vita

Beslutet kommer efter en långdragen juridisk strid mellan AfriForum, en organisation som försvarar vita afrikanders intressen, och Julius Malema samt hans parti Economic Freedom Fighters (EFF). Det rapporterar News24.

Låten "Kill the boer" (döda boern/den vite), som handlar om att jaga och skjuta ned vita människor med maskingevär, är mycket populär inom Sydafrikas svarta maktskikt. Låten har sjungits offentligt av den tidigare sydafrikanska presidenterna Nelson Mandela och Jacob Zuma och många andra höjdare i landet.

Malema har sjungit sången vid en lång rad tillfällen. Så sent som på "mänskliga rättighetsdagen" den 21 mars skanderade han "Kill the Boer, the farmer" samtidigt som han imiterade en kulspruta.

New Kill the Boer performance by the Malema and the EFF crew just dropped 🔥🔥🔥pic.twitter.com/mWC15rb9Ch

— Bryton 🇵🇸🇱🇧🇿🇦 (@BrytonsThoughts) March 21, 2025