Tidöregeringen storsatsar på klimatvänliga spisar i Kenya

Projektet ”Promotion of Climate-Friendly Cooking: Kenya and Senegal” ska skala upp marknaden i två länder. I Kenya ingår 53 kvinnoledda eller ägda företag. Ett av dem är Charity Clay Works, som med GCF-stöd gått från omkring 1.000 till 3.000 spisar i månadsproduktion och numera även installerar spisarna i hemmen.

Enligt GCF förväntas cirka 2 miljoner hushåll – främst på landsbygden och där nästan en tredjedel leds av ensamstående kvinnor – få ta del av satsningen. Till och med december 2023 uppges över 1.120.000 klimatspisar ha sålts, med en beräknad utsläppsminskning på 1.575.000 ton koldioxid.

Fonden framhåller samtidigt att den totalt (till mars 2025) har godkänt 16,7 miljarder amerikanska dollar i finansiering och mobiliserat 36,5 miljarder dollar i ytterligare klimatpengar – vilket enligt GCF bidragit till stärkt klimatanpassning för 900 miljoner människor.

Sverige är ordförande i fonden och den femte största givaren. Tidöregeringen beslutade 2024 att bidra med 8 miljarder kronor till GCF.