Tonårsflicka och 21-årig man anhållna för att ha huggit ihjäl inkräktare vid inbrott

Enligt Göteborgs-Posten tog sig fyra maskerade män in i en bostad där den 21-årige mannen och tonårsflickan låg och sov.

Männen försökte enligt Expressen först komma i kontakt via dörren men började klättra in via balkongen när ingen öppnade.

Två av de maskerade personerna höggs sedan till döds med kniv, enligt Expressens uppgifter. De döda personernas identiteter är ännu inte fastställda, enligt en lägesrapport från åklagarmyndigheten.

Den 21-årige mannen hävdar att han agerat i självförsvar, enligt polisläckor till Göteborgs-Posten.

– Man kan aldrig utesluta fler gripanden, men polisen letar inte aktivt efter någon gärningsperson, säger åklagare Martin Svensson till TT.