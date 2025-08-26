Sexköpare missnöjd med servicen – klagade hos polisen

Vid femtiden på måndagsmorgonen inkom ett samtal till polisen från en kvinna som hade svårt att göra sig förstådd.

Telefonen togs över av en man som uppgav att han köpt sexuella tjänster men var missnöjd med uppgörelsen.

– Han uppgav villigt både sina kontaktuppgifter och var de befann sig, säger Sara Andersson, presstalesperson hos polisen.

Polisen ryckte ut och grep mannen. Han är nu misstänkt för köp av sexuella tjänster – ett brott han inte kände till, rapporterar SVT.

Sexköp är ett mycket prioriterat brott för den svenska polisen.