Sexköpare missnöjd med servicen – klagade hos polisen

Publicerad 26 augusti 2025 kl 11.57

Inrikes. En man ringde polisen och klagade på att han inte fått vad han betalat för efter att ha köpt sex. En polispatrull skickades till platsen – och grep mannen för sexköp, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Vid femtiden på måndagsmorgonen inkom ett samtal till polisen från en kvinna som hade svårt att göra sig förstådd.

Telefonen togs över av en man som uppgav att han köpt sexuella tjänster men var missnöjd med uppgörelsen.

– Han uppgav villigt både sina kontaktuppgifter och var de befann sig, säger Sara Andersson, presstalesperson hos polisen.

Polisen ryckte ut och grep mannen. Han är nu misstänkt för köp av sexuella tjänster – ett brott han inte kände till, rapporterar SVT.

Sexköp är ett mycket prioriterat brott för den svenska polisen.

