Amerikan brutalt misshandlad av araber i Tyskland: "Ni har ett invandringsproblem"

Enligt polisen i Dresden flydde gärningsmännen platsen, medan passagerare gav första hjälpen.

En av de två angriparna, en 21-årig syrisk man, greps i närheten. Båda utreds för bland annat grov misshandel. Polisen söker vittnen, särskilt bland de många tågresenärerna.

Offret publicerade senare en video från sjukhuset.

– Om ni inte trodde att Europa hade ett invandringsproblem, särskilt Tyskland, låt mig då upplysa er om saken, säger han.

– Dessa människor kan bara komma in, svinga knivar och skada, misshandla, terrorisera och förtrycka Tysklands medborgare.

American gets stabbed in face in Dresden Germany for defending woman from attack by a 21 yo Syrian National. ⚠️Illegal immigration + leftist policies create HAVOC all around the world !!



Update: : this criminal was released 12 hours later !!! pic.twitter.com/qMKMl38iO8 — AGNEWSLIVE (@AMErikaNGIRLLL) August 24, 2025

Den skadade mannen uppger att den gripne är känd i området som knarklangare och att han varken är tysk eller EU-medborgare.

Enligt den tyska tidningen Die Welt flyttade amerikanen till Tyskland med sin tyske far som 17-åring. Han har arbetat vid Dresdens brandkår och tävlat i kampsporten MMA i östra Tyskland.