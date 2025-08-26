Frankrike kallar upp USA:s ambassadör – tjatar för mycket om antisemitism

Charles Kushner hamnade i bråk med president Emmanuel Macron sedan han i ett öppet brev i Wall Street Journal målat upp en dyster bild av judars situation i Frankrike och angripit planerna på att erkänna Palestina i september.

I brevet skriver han att ”inte en dag går i Frankrike utan att judar attackeras på gatan, att synagogor och judiska skolor utsätts för klotter eller att affärsrörelser ägda av judar vandaliseras”. Han varnar för ”den dramatiska ökningen av antisemitismen” och beklagar regeringens ”otillräckliga åtgärder”.

”Offentliga uttalanden som kritiserar Israel och går i riktning mot ett erkännande av Palestina som stat uppmuntrar extremister, underblåser våld och försätter judars liv i fara”, varnar han.

Kushner, som själv är son till polska judar, slår också fast att ”i dagens värld är antisionism detsamma som antisemitism”.

Reaktionen från Paris kom snabbt.

”Ambassadörens anklagelser är oacceptabla”, skriver franska utrikesdepartementet och betonar att myndigheterna är ”fullt mobiliserade” mot antisemitiska hatbrott.

På måndagen kallades Kushner upp till franska UD för en muntlig tillrättavisning om ”inblandning i franska interna angelägenheter”. En talesperson för USA:s utrikesdepartement uppger samtidigt att ambassadörens linje ligger i linje med Trump-administrationens hållning.

Sexfilm med svågern

Charles Kushner är fastighetsmagnat och tidigare advokat från New Jersey och är dömd för brott som skattebrott, olaglig partifinansiering och övergrepp i rättssak. Han dömdes 2005 och avtjänade 14 månader i federalt fängelse.

Ett av de mest uppmärksammade brotten var att Kushner spelat in en komprometterande sexfilm med sin svåger tillsammans med en prostituerad – en video han sedan skickade till sin egen syster.

Charles Kushner är far till Jared Kushner, som är gift med Ivanka Trump. Jared hade ett stort inflytande över Donald Trumps första administration och fick utforma Vita husets Mellanösternpolitik i enlighet med israeliska, och familjen Kushners egna ekonomiska, intressen.

Bland det sista Trump gjorde som president förra gången var att benåda Charles Kushner och en rad andra brottsdömda profiler med kopplingar till Israel – ett agerande som blivit en tradition för amerikanska presidenter.