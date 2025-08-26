SD-beskedet: Paradigmskiftet kommer igång lagom till valet 2026

– Paradigmskiftet ligger i lagstiftningsprojekten. De flesta har ännu inte trätt i kraft, men mycket kommer att träda i kraft nästa år. Det är först då vi får se den fulla effekten, säger Ludvig Aspling till Fokus.

SD-politikern fortsätter att peka på att asylinvandringen, som började minska på grund av skärpningar från den S-ledda regeringen 2016, har fortsatt att gå ner.

Men samtidigt har bland annat anhöriginvandringen fortsatt på en mycket hög nivå, något som väckt kritik.

De tyska politikerna beslutade nyligen att helt stoppa familjeåterförening för personer med ”subsidiärt skydd” under två år. På Fokus fråga varför SD och Tidögänget inte kan göra likadant svarar Aspling:

– Den tyska regeringen är ingen förebild för oss.

Av de anhöriginvandrare som Tidöregeringen hittills beviljat uppehållstillstånd är 65.000 hittills under mandatperioden anhöriga från asylländer i Mellanöstern och Afrika. Det finns inga som helst tecken på att denna invandring kommer att minska, konstaterar Fokus.

Fokus journalist frågar Ludvig Aspling rakt ut vad poängen ens är med att rösta på SD om man vill ha minskad invandring. Politikern hävdar som svar att det är M – och inte SD – som bara bluffar om att minska invandringen.

– Jag vet med hundra procents säkerhet att Moderaterna genomför de här åtstramningarna mestadels för att de måste, för att kunna regera med stöd av SD, säger Ludvig Aspling till Fokus.

Han medger samtidigt att fusket grasserar bland invandrare som får uppehållstillstånd för att "studera" i Sverige.

– Det här är ett uppenbart missbruk. Universiteten säljer i praktiken uppehålls- och arbetstillstånd. Det blir en två-för-en-lösning där en student tar med sig partner och barn, och alla får rätt att stanna och jobba. När man ser siffrorna för exempelvis Sri Lanka är det nästan komiskt – varje student hade i snitt både partner och ett barn med sig 2023, säger Aspling till Fokus.

Nästa år begränsas studenters rätt att arbeta till 15 timmar i veckan enligt EU-direktiv, och undantaget tas bort som gjort att studenters anhöriga sluppit betala terminsavgift.