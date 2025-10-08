Svenska politiker rasar när EU-parlamentet vill stoppa "vegoburgare"

Bakom förslaget stod den konservativa franska ledamoten Céline Imart.

– Låt oss kalla en spade för en spade, sade Imart till nyhetsbyrån AFP inför omröstningen.

Men från de svenska ledamöterna möts beslutet av rasande kritik.

– Pinsamt, säger Heléne Fritzon (S) till TT.

– Det här är så urbota dumt. Man har låtit franska regeringen, franska bönder och köttindustrin diktera villkoren. Dumt, säger Emma Wiesner (C).

"Pajig satir", "politiskt trams” och "EU när det är som allra sämst", lyder andra omdömen från de svenska politikerna i Bryssel.

Frankrike har redan försökt införa en liknande nationell reglering, men fick nej i fjol när frågan nådde EU-domstolen.

För att ett EU-förbud ska bli verklighet krävs nu att ministerrådet ställer sig bakom en kompromiss med parlamentet.

Jessica Polfjärd (M) säger till TT att hon är "ganska övertygad om att det här kommer att räta ut sig" och att Sverige kommer att "driva en god position i rådet" i frågan.