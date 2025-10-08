© Ica/C
"Det här är så urbota dumt", säger Emma Wiesner (C), en av de svenska Europaparlamentariker som reagerar starkt på resultatet av omröstningen.

Svenska politiker rasar när EU-parlamentet vill stoppa "vegoburgare"

Publicerad 8 oktober 2025 kl 17.09

EU. En majoritet i EU-parlamentet vill förbjuda vegetariska produkter att marknadsföras med namn som ”burgare”, ”stek” eller ”korv”. Förslaget, som syftar till att ”hjälpa Europas bönder”, fick 355 röster mot 247 och går nu vidare till förhandlingar med medlemsländerna. Men svenska ledamöter rasar mot initiativet.

Dela artikeln

Bakom förslaget stod den konservativa franska ledamoten Céline Imart.

– Låt oss kalla en spade för en spade, sade Imart till nyhetsbyrån AFP inför omröstningen.

Men från de svenska ledamöterna möts beslutet av rasande kritik.

– Pinsamt, säger Heléne Fritzon (S) till TT.

– Det här är så urbota dumt. Man har låtit franska regeringen, franska bönder och köttindustrin diktera villkoren. Dumt, säger Emma Wiesner (C).

"Pajig satir", "politiskt trams” och "EU när det är som allra sämst", lyder andra omdömen från de svenska politikerna i Bryssel.

Frankrike har redan försökt införa en liknande nationell reglering, men fick nej i fjol när frågan nådde EU-domstolen.

För att ett EU-förbud ska bli verklighet krävs nu att ministerrådet ställer sig bakom en kompromiss med parlamentet.

Jessica Polfjärd (M) säger till TT att hon är "ganska övertygad om att det här kommer att räta ut sig" och att Sverige kommer att "driva en god position i rådet" i frågan.

Hälsoforskare avlivar myten om att rött kött är farligt

"Vi har lurats i 30 års tid." Politiskt korrekt önsketänkande bakom tidigare studier, visar häpnadsväckande nya fynd.0 Plus

Great Reset

Globalisternas plan: Människor ska "äta ogräs"

"Great Reset"-planen för vår framtida matkultur. Maskrosor, kaktusar med mera på menyn.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Borgmästaren medger: Det var min adoptivdotter som försökte knivmörda mig

Adoptivson pekade ut "flera män" för tisdagens brutala dåd i Tyskland. Iris Stalzer (SPD) hade adopterat barn från Afrika.0 

Ekonominyheter

Guldpriset når ännu en milstolpe – har fördubblats sedan 2024

Går över 4.000 dollar per uns.. Nya guld-rekommendationen för investerare: "Något i stil med 15 procent av portföljen."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.