USA-trupper till Israel för att övervaka vapenvilan

Tjänstemännen, som talade med AP anonymt eftersom uppgifterna ännu inte är offentliga, uppgav att USA:s centralkommando ska upprätta ett ”civil-militärt samordningscenter” i Israel. Syftet är att underlätta flödet av humanitär hjälp samt logistiskt och säkerhetsmässigt stöd till det krigshärjade Gazaområdet.

Uppgifterna gav de första konkreta detaljerna om hur vapenvilan ska övervakas och vilken roll USA:s militär får i processen. Efter att Israel och Hamas enats om första fasen i Trump-administrationens plan för att stoppa striderna återstod en rad frågor, bland annat om Hamas avväpning, israeliskt trupptillbakadragande och framtida styre i Gaza.

En av tjänstemännen sade att det nya teamet ska hjälpa till att övervaka genomförandet av avtalet och övergången till ett civilt styre i Gaza.

Samordningscentret bemannas av omkring 200 amerikanska soldater med expertis inom transport, planering, säkerhet, logistik och ingenjörsarbete. Inga amerikanska soldater ska gå in i Gaza, betonade källan.

En annan tjänsteman uppgav att soldaterna kommer från USA:s centralkommando, som redan har trupper stationerade i Mellanöstern och andra delar av världen. Enligt honom har de första soldaterna redan börjat anlända och fler väntas under helgen för att starta planeringen och bygga upp centret.

Två andra höga amerikanska tjänstemän berättade att även styrkor från Egypten, Qatar, Turkiet och Förenade Arabemiraten kommer att delta i gruppen. De amerikanska soldaterna ska arbeta tillsammans med de andra ländernas trupper och samordna insatserna med Israels försvarsstyrkor.

Den exakta platsen för var de amerikanska soldaterna ska stationeras bestäms under fredagen, enligt en av källorna.

Under ett regeringssammanträde i Vita huset på torsdagen lyfte president Donald Trump fram amiral Brad Cooper, chef för USA:s centralkommando, som han sade hade arbetat nära den särskilde sändebudet Steve Witkoff, sin ortodox-judiske svärson Jared Kushner och utrikesminister Marco Rubio.

– Cooper, jag hör att han har varit fantastisk, säger Trump.

Enligt amerikanska tjänstemän deltog Cooper i förhandlingarna i Egypten under veckan. Han ska där ha försäkrat de arabiska länderna vid bordet om att USA står bakom sina åtaganden – ett budskap de sedan vidarebefordrade till Hamas.

Som ett tecken på beredskap sade Cooper att han kunde ha en kommandopost i drift inom två och en halv vecka.

Ett genombrottsavtal om att pausa kriget i Gaza nåddes i onsdags efter att USA och flera medlare i regionen pressat både Israel och Hamas att avsluta striderna som ödelagt Gaza, dödat tiotusentals palestinier, skapat nya konflikter och isolerat Israel.

Avtalets första fas innebär att de kvarvarande levande israeliska gisslan ska friges inom några dagar i utbyte mot att Israel släpper hundratals palestinska fångar.