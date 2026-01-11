Vänsterkvinnor vill inte sörja kvinnan som ICE dödade: "Hon var ju vit"

– Det känns fel på något sätt, jag vet inte varför, säger en av dem till Daily Wires reporter Brecca Stoll i ett klipp som gått viralt på X.

– En del av det handlar om att jag är en vit kvinna och att jag är privilegierad. Jag har så mycket privilegier. Så jag känner att vita tårar inte alltid är hjälpsamma eller nödvändiga när svarta och bruna människor har upplevt det här under lång tid. Det här är inget nytt för dem, säger hon till Stoll.

Good sköts tre gånger i ansiktet i Minneapolis i onsdags. Sörjande har samlats vid platsen sedan dess, samtidigt som demonstrationer har rapporterats i bland annat New York, Portland och Phoenix.

Vid protester i New York ska demonstranter ha hörts skandera ”Rädda ett liv, döda en ICE” och ”Kristi Noem kommer att hängas”, med hänvisning till USA:s minister för inrikes säkerhet, som haft mycket hög svansföring i sina försvar av ICE agerande.

Department of Homeland Security uppger att ytterligare resurser skickas till Minneapolis och att minst 100 fler federala agenter ska vara på väg, enligt dokument som tidningen The New York Times uppges ha tagit del av.

Homeland Security hävdar att både skjutningen i Minneapolis och en annan skjutning i Portland skedde i självförsvar, men både de lokala polismyndigheterna och federala experter ifrågasätter den bilden.

– Deras förklaring är skitsnack, säger Minneapolis borgmästare Jacob Frey, som också uppmanar ICE att lämna staden.

Minnes- och protestläget på platsen har fått Minnesotas guvernör Tim Walz att aktivera Nationalgardet, och Minneapolis skolor ska ha ställt in undervisningen resten av veckan för att skydda elever från oroligheter.