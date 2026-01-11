Vänsterkvinnor vill inte sörja kvinnan som ICE dödade: "Hon var ju vit"

Publicerad 11 januari 2026 kl 11.25

Utrikes. Vänsterdemonstranter i Minneapolis tvekar inför att delta i minnesceremonier för den döda Renee Nicole Good, 37, som sköts ihjäl av en operatör från ICE, eftersom hon var vit.

Dela artikeln

– Det känns fel på något sätt, jag vet inte varför, säger en av dem till Daily Wires reporter Brecca Stoll i ett klipp som gått viralt på X.

– En del av det handlar om att jag är en vit kvinna och att jag är privilegierad. Jag har så mycket privilegier. Så jag känner att vita tårar inte alltid är hjälpsamma eller nödvändiga när svarta och bruna människor har upplevt det här under lång tid. Det här är inget nytt för dem, säger hon till Stoll.

Good sköts tre gånger i ansiktet i Minneapolis i onsdags. Sörjande har samlats vid platsen sedan dess, samtidigt som demonstrationer har rapporterats i bland annat New York, Portland och Phoenix.

Vid protester i New York ska demonstranter ha hörts skandera ”Rädda ett liv, döda en ICE” och ”Kristi Noem kommer att hängas”, med hänvisning till USA:s minister för inrikes säkerhet, som haft mycket hög svansföring i sina försvar av ICE agerande.

Department of Homeland Security uppger att ytterligare resurser skickas till Minneapolis och att minst 100 fler federala agenter ska vara på väg, enligt dokument som tidningen The New York Times uppges ha tagit del av.

Homeland Security hävdar att både skjutningen i Minneapolis och en annan skjutning i Portland skedde i självförsvar, men både de lokala polismyndigheterna och federala experter ifrågasätter den bilden.

– Deras förklaring är skitsnack, säger Minneapolis borgmästare Jacob Frey, som också uppmanar ICE att lämna staden.

Minnes- och protestläget på platsen har fått Minnesotas guvernör Tim Walz att aktivera Nationalgardet, och Minneapolis skolor ska ha ställt in undervisningen resten av veckan för att skydda elever från oroligheter.

De är Europas värsta invandrargrupper

Folkslagen som EU-invånarna skyr mest. Stor kartläggning i prestigefulla Nature.0 Plus

Ljög om våldtäkt: "Kul och busigt" – döms till ett års fängelse

Var otrogen på krogtoalett i Malmö. Sambon misshandlade offret brutalt – och kvinnan falskanmälde honom.0 Plus

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Demonstrationerna i Iran ser ut att komma av sig

Splittrad bild – men regimen verkar sitta säkert. Över 270 poliser har dödats eller skadats, enligt iranska medier.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Mohammed fick stanna. Men den uteblivna utvisningen är Kristerssons fel.0 

Feministisk vrede när Musks AI klär om Ebba Busch

"Det är digitalt sexuellt våld." Elon Musk reagerar själv med skrattemoji.0 Plus

Mer från Utrikes

"Manlighetskomplex, lättkränkt ego och låg IQ" – Zara Larsson sågar ICE-skytt

Popstjärnans gärningsmannaprofil efter skotten i Minneapolis.. "Vi behöver lära våra små pojkar medkänsla och empati".0 

Trumps Venezuela-insats beskrivs som geopolitiskt självmål

Nästan bara nackdelar – för USA.. Strategiska blundern kan ge förlorade oljejobb och en rysk-kinesisk allians.0 

Trump: "Jag behöver ingen internationell rätt"

Anser sig stå över regler för vanliga dödliga.. "Min egen moral är det enda som kan stoppa mig."0 

Vita husets plan: Muta grönlänningarna med upp till en miljon per skalle

Öns 57.000 invånare kan få betalt för att bryta sig fri från Danmark.. Men alternativet militär invasion är kvar på bordet.0 

Vetenskap

Inte nyttigt mata bin med socker. Problem när bin inte får leva på sin egen honung.0 

Android ska få konkurrens av system som är fritt på riktigt. Projektet: Telefon utan "spyware" från Google.0 

Kultur

Ingen vill längre anlita Henrik Schyffert: "Väldigt tomt i kalendern". Åkte land och rike runt och sjöng invandringens lov.0 

New York Times utser groyper till årets nyord. Antisemitiska internetfenomenet toppar prestigefulla listan.0 