Vänsterstjärnan utskälld – anklagas för att starta kärnvapenkrig

Som icke-vit relativt ung kvinna med de rätta politiskt korrekta åsikterna har Alexandria Ocasio-Cortez kunnat göra politisk kometkarriär i USA.

Vid 29 års ålder blev hon 2019 den yngsta kvinnan som någonsin valts till kongressen och hon har ofta nämnts som ett framtida presidentmaterial.

Men nu anklagas Alexandria Ocasio-Cortez av sina egna väljare för att ha svikit sina påstådda radikala ideal och blivit en del av etablissemanget.

Under ett möte med väljare i New York var det endast ett fåtal som valde att dyka upp för att ställa frågor till Alexandria Ocasio-Cortez. Flera av dem valde att skälla ut den idag 32-åriga vänsterpolitikern.

– Inget av det här spelar någon roll om vi får ett kärnvapenkrig. Du röstade för att skicka vapen till Ukraina, ropade en man.

Han konstaterade att Ocasio-Cortez profilerade sig som en "outsider" när hon ställde upp i valet.

– Men nu har du röstat för att starta det här kriget i Ukraina. Du röstar för att starta ett kärnvapenkrig med Ryssland och Kina.

Mannen hänvisade till den tidigare presidentkandidaten Tulsi Gabbard, som häromdagen meddelade att hon lämnar Demokraterna eftersom det blivit ett parti för "krigshetsare" och anti-vita.

AOC does town hall, barely anyone shows up, and she gets her ass handed to her by a constituent.



Progressives have no support other than corporate media and big tech.



“I believed in you and you become the very thing your sought to fight against.”



pic.twitter.com/rsZjgFeOko

— Dave Rubin (@RubinReport) October 13, 2022