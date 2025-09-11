Video: Någon rör sig på taket – sekunden efter skottet

Nya videoklipp visar en mörk skepnad på ett hustak strax bakom platsen för mötet där Kirk sköts.

Personen tycks ligga på taket när skottet faller men resa sig upp och springa i väg bara sekunder efter smällen.

Suspected shooter can be seen on top of roof running pic.twitter.com/mMT8L6stb5 — FAFO tHe BrOkE TrAdeR (@TPolehn) September 10, 2025

Polisen misstänker att skytten låg på taket i väntan på Kirk och att det rör sig om en riktad attack.

Två män har tidigare gripits men släppts fria efter förhör.

Charlie Kirk, 31, sköts i halsen under ett politiskt möte vid Utah Valley University inför en publik på omkring 3.000 personer. Gärningspersonen är fortfarande på fri fot.