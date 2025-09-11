Video: Någon rör sig på taket – sekunden efter skottet

Publicerad 11 september 2025 kl 09.32

Utrikes. Jakten på gärningspersonen som sköt ihjäl högerdebattören Charlie Kirk i Utah fortsätter. Mördaren kan ha fångats på video.

Nya videoklipp visar en mörk skepnad på ett hustak strax bakom platsen för mötet där Kirk sköts.

Personen tycks ligga på taket när skottet faller men resa sig upp och springa i väg bara sekunder efter smällen.

Polisen misstänker att skytten låg på taket i väntan på Kirk och att det rör sig om en riktad attack.

Två män har tidigare gripits men släppts fria efter förhör.

Charlie Kirk, 31, sköts i halsen under ett politiskt möte vid Utah Valley University inför en publik på omkring 3.000 personer. Gärningspersonen är fortfarande på fri fot.

