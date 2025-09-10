Opinionsbildaren Charlie Kirk skjuten till döds på universitet

Ett videoklipp som sprids på sociala medier visar att Kirk träffas av ett skott i halsen medan han talar under ett tält på universitetsområdet.

Studenter sågs samtidigt springa från platsen efter ljudet av skott.

"Den enastående – ja, rentav legendariske – Charlie Kirk är död. Ingen förstod USA:s unga, eller hade deras hjärtan närmare sig, än han. Alla älskade och beundrade honom, särskilt jag. Nu finns han inte längre bland oss", skriver president Donald Trump på Truth Social.

En talesperson för universitetet uppger att ingen är frihetsberövad och att den äldre man som tidigare greps nu har släppts.

Kort före attacken skrev Kirk själv på X:

"VI. ÄR. TILLBAKA. Utah Valley University är laddat och REDO för första stoppet på American Comeback Tour."

Charlie Kirk blev 31 år.