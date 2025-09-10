© Fox News
Charlie Kirk, 31, träffades dödligt i halsen när han sköts under ett studentmöte i Utah.

Opinionsbildaren Charlie Kirk skjuten till döds på universitet

Publicerad 10 september 2025 kl 21.15

Utrikes. Den konservative opinionsbildaren Charlie Kirk, chef för Turning Point USA (TPUSA) och nära allierad till Donald Trump, sköts på onsdagen under ett evenemang vid Utah Valley University. Vid 22.30-tiden rapporterade Real Americas Voice att Kirk avlidit av sina skador.

Dela artikeln

Ett videoklipp som sprids på sociala medier visar att Kirk träffas av ett skott i halsen medan han talar under ett tält på universitetsområdet.

Studenter sågs samtidigt springa från platsen efter ljudet av skott.

"Den enastående – ja, rentav legendariske – Charlie Kirk är död. Ingen förstod USA:s unga, eller hade deras hjärtan närmare sig, än han. Alla älskade och beundrade honom, särskilt jag. Nu finns han inte längre bland oss", skriver president Donald Trump på Truth Social.

En talesperson för universitetet uppger att ingen är frihetsberövad och att den äldre man som tidigare greps nu har släppts.

Kort före attacken skrev Kirk själv på X:

"VI. ÄR. TILLBAKA. Utah Valley University är laddat och REDO för första stoppet på American Comeback Tour."

Charlie Kirk blev 31 år.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Integrationsförebild vägrade släppa fram ambulans vid hjärtstopp – döms

”Kändisarnas favoritchaufför” fälls. Mediehyllade taxiföraren Muhamed Dzinic hånskrattade och körde sakta när ambulansen försökte komma fram.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.