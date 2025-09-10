Efter Northvolt: Regeringen vill kunna mörka gröna satsningar

Bakgrunden är EU:s nya nettonollindustriförordning som trädde i kraft sommaren 2024 och gör det möjligt för projekt inom exempelvis solenergi, batterier och koldioxidlagring att få en särskild status som "strategiska".

Projekten får då förtur i tillståndsprocesser och lättare myndighetskontakter, men också i praktiken lättare att beviljas olika former av stöd och bidrag.

Regeringen föreslår nu att nya sekretessregler införs som hemligstämplar varför företag får status som "strategiska" för grön omställning.

Syftet är att skydda sådant som företagen vill hålla hemligt när de ansöker, och sekretessen ska enligt förslaget gälla i upp till 20 år.

Den S-märkte bloggaren Johan Westerholm skriver på sin sajt Ledarsidorna att förslaget kommer att minska insynen i satsningar på gröna projekt.

Han jämför ändringen med Donald Trumps initiativ för att förbjuda flaggbränning i USA och konsterarar att informations- och yttrandefriheten är på tillbakagång både i USA och Sverige.

Regeringen anser å sin sida att utan ett tydligt sekretesskydd riskerar företag att avstå från att ansöka, vilket i förlängningen kan hämma skattefinansierade investeringar i sådant som Northvolt och annan grön teknik i Sverige.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 december 2025.