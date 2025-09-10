Vänsterkanalen: "Kan ha skjutits av Trump-anhängare som firade"

– Vi vet inte om det här var en anhängare som sköt för att fira, sade kanalens politiske analytiker Matthew Dowd i ett samtal med ankaret Katy Tur.

– Vi har ingen aning, sa han vidare till den liberala kanalen.

Han fortsatte sedan (klippet nedan) med att skylla dådet på Kirk själv, genom att nästan exakt parafrasera den tidigare svenske statsministerns uttalanden om våld mot SD.

– Man kan inte ha såna här hemska åsikter och sen säga de här hemska sakerna, och sen inte förvänta sig att hemska saker ska hända, sade Dowd.

– Matt... hörs Katy Tur avbryta och försöka byta ämne.

Det var 2010 som Fredrik Reinfeldt kommenterade initiala rapporter om att en SD-politiker hade blivit knivskuren i ansiktet med följande kommentar:

– Jag tar avstånd från alla former av våld och hot, men vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.