Von der Leyen: EU pausar stöd till Israel och inför sanktioner mot ministrar

– Europa är indraget i en kamp, en kamp för en kontinent som är hel och i fred, för våra värderingar och våra demokratier, sade von der Leyen.

Hon meddelade att EU-kommissionen föreslår att unionens handelsavtal med Israel fryses. Dessutom vill kommissionen införa sanktioner mot extremistiska israeliska ministrar och bosättare.

– Det som skett i Gaza har skakat världens samvete. Europa måste göra mer, säger von der Leyen.

Förslagen fick applåder från vänstern, socialdemokraterna och de gröna i parlamentet. Men för att bli verklighet krävs medlemsländernas godkännande, något som är osäkert på några håll.

Von der Leyen lyfte också behovet av europeisk enighet:

– Den centrala frågan i dag är enkel: är vi modiga nog att kämpa, har vi enigheten och den politiska viljan och förmågan att kompromissa? Eller vill vi bara slåss internt och paralyseras av våra olikheter?

Hon försvarade beslutet att förbjuda bensinbilar 2035 och betonade att ”framtiden är elektrisk”.

EU-chefen öppnade även för åldersgränser på sociala medier och ökad censur.

– Precis som vi en gång sade åt våra barn att de inte fick röka, dricka eller se på vuxenfilm förrän vid en viss ålder, så tror jag vi måste överväga detsamma för sociala medier.