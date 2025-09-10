Securitasvakt hade extraknäck åt Foxtrot-nätverket

Mannen ska bland annat ha ordnat chaufförer åt gänget och fungerat som mellanhand vid ekonomiska transaktioner. Enligt utredningen har han även själv skickat pengar direkt till en Foxtrotchaufför.

Familjeband knyter honom också till nätverket. Brodern har tidigare dömts för förberedelse till mordbrand riktad mot rivalen Ismail Abdos familj under det så kallade Foxtrotkriget.

När Securitas informerades om kopplingarna reagerade säkerhetschefen Rolf Joutsijärvi kraftigt.

– Jag blir bestört. Vi vill inte ha olämpliga individer hos oss, så vi började direkt utreda och har vidtagit åtgärder, säger han till Uppdrag granskning.

Enligt bolaget har mannen aldrig haft en säkerhetsklassad tjänst, men nattarbetet gav honom ändå insyn i samhällsviktiga verksamheter.

Säpochefen Charlotte von Essen ser avslöjandet som ett större hot än enbart gängkriminalitet.

– Detta är mycket allvarligt. Vi måste identifiera individer som inte bör ha de här anställningarna, säger hon till Uppdrag granskning.

Den utpekade väktaren har fått ta del av uppgifterna men avstår från att kommentera.