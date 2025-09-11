© politik.in2pic.com
 

Regeringen vill utvisa invandrarna som förolämpade Bohlin

Publicerad 11 september 2025 kl 10.06

Inrikes. Regeringen visar inga tecken på att vilja minska sin generösa invandring på ca 100.000 personer per år. Däremot vill man införa en möjlighet att utan brottsmisstanke utvisa invandrare som stör höga politiker eller hyllar organisationer som politikerna har terrorstämplat.

Dela artikeln

Israel är inte terrorstämplat men det är däremot Hamas, som styr Gazaremsan, så nu vill migrationsminister Johan Forssell (M) att den föreslagna paragrafen om utvisning vid "bristande vandel" ska kunna användas mot den som stör politiker eller stöder den palestinska sidan i kriget.

– Det handlar inte bara om att inte begå brott, utan också om att helt enkelt sköta sig. Att till exempel hylla en terrororganisation är ett tydligt exempel på ett beteende som kan leda till utvisning, förklarar Forssell för Expressen.

– Man får gärna demonstrera för Palestina. Men de här personerna hyllar terror, förföljer folkvalda och hotar vår trygghet. Då ska man inte vara i Sverige, säger han till Expressen.

Aktivisterna själva hävdar att det var en fredlig demonstration och kallar makthavarnas beskrivning ”ett sätt att underblåsa hat, rasism och förtryck”.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ingen misstänkt i förvar efter skjutningen mot Charlie Kirk

Mördaren fortfarande på fri fot. Inga ytterligare detaljer om gärningsmannen eller motivet har offentliggjorts.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.