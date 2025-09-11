Regeringen vill utvisa invandrarna som förolämpade Bohlin

Israel är inte terrorstämplat men det är däremot Hamas, som styr Gazaremsan, så nu vill migrationsminister Johan Forssell (M) att den föreslagna paragrafen om utvisning vid "bristande vandel" ska kunna användas mot den som stör politiker eller stöder den palestinska sidan i kriget.

– Det handlar inte bara om att inte begå brott, utan också om att helt enkelt sköta sig. Att till exempel hylla en terrororganisation är ett tydligt exempel på ett beteende som kan leda till utvisning, förklarar Forssell för Expressen.

– Man får gärna demonstrera för Palestina. Men de här personerna hyllar terror, förföljer folkvalda och hotar vår trygghet. Då ska man inte vara i Sverige, säger han till Expressen.

Aktivisterna själva hävdar att det var en fredlig demonstration och kallar makthavarnas beskrivning ”ett sätt att underblåsa hat, rasism och förtryck”.