"Livet som insats"-Kristersson kritiseras – rättar till slipsen och vägrar hjälpa till

Publicerad 10 september 2025 kl 10.52

Inrikes. När sjukvårdsminister Elisabet Lann föll ihop under en pressträff igår valde ministern för läkemedelsfrågor Jakob Forssmed (KD) att lämna rummet medan statsminister Ulf Kristersson (M) avstod från att hjälpa till – och istället fokuserade på att rätta till slipsen. Nu kritiseras männens agerande på flera håll.

Ulf Kristersson har alltid hållit en hög profil när det gäller synen på personliga uppoffringar och bland annat krävt att svenskar ”med vapen i hand och livet som insats” ska försvara sin regering.

Men när Elisabet Lann föll ihop bredvid Kristersson under tisdagen ville hjältepolicyn inte riktigt infinna sig i praktiken.

Istället för att kolla hur det var med sin medvetslösa kollega ställde sig Kristersson bredvid och tittade på, och fokuserade på att rätta till slipsen. Ministern för läkemedelsfrågor Jakob Forssmed (KD) lämnade rummet medan KD-ledaren Ebba Busch slängde sitt vattenglas i golvet och dök ned för att vända Lann i framstupa sidoläge.

Statsministerns agerande får nu kritik från flera håll.

"Hur kunde han bli statsminister. Han hade inte klarat mönstringen till värnplikten!", skriver Ulf Knophammar.

"När en medmänniska rasar ihop så ligger fokus på att att bli rädd, titta på och rätta till slipsen. Vi får hoppas att den här personen inte får något viktigt uppdrag med ansvar för andra", ironiserar X-användaren DinSvans.

Även Forssmed, som syns smita iväg när Lann faller ihop, får kritik på flera håll.

– En manlig instinkt i en sån situation är ju liksom "protect". Men det är ju noll sånt va, säger Paulo Roberto till Riks "Morgongänget".

– Han drar ju bara.

