Ken Ring blir skådespelare – rollen: gängledare

Serien bygger på en originalidé av författaren Jens Lapidus och kretsar kring två vänner som driver en framgångsrik advokatbyrå.

Huvudrollerna spelas av Björn Bengtsson (En helt vanlig familj, Tjockare än vatten) och Arvin Kananian (Triangle of sadness).

Ken Ring och Simon Superti syns i rollerna som två beryktade gängledare.

Ring har dock till skillnad från dagens rappare inte någon egen koppling till grov kriminalitet. I en intervju med Fredrik Strage sade han 2013:

– När jag och mina polare började sa vi: ”Vi är rapsnubbar! Kolla våra kläder! Kolla hur vi dansar!” I dag är det mer: ”Kolla våra vapen! Kolla vilka droger vi säljer!” Hiphop var en politisk grej för mig. Mot staten och makten. Fuck dem, liksom. Vi ville inte att tolvåringar skulle dra fram guns och skjuta varandra.

I övriga roller finns bland andra Dona Hariri, Anders Jansson och Jesper Söderblom, skriver SVT i ett pressmeddelande.

Försvararna regisseras av Lisa Linnertorp (Threesome) och har premiär våren 2025.