Åkesson sågar Bohlin-cirkus: "Ni bad om det här"

Åkesson inledde ett Facebook-inlägg med att konstatera att han gläds att det tycks finnas en bred uppslutning mot beteendet.

Men sen vände han sig snabbt emot de krav på åtgärder som hörts av olika Tidö-kollegor sedan igår, där flera politiker talat om att försöka förbjuda demonstrationerna. De problem med invandringen som politikerna upplever är ju ändå en västanfläkt jämfört med vad vanligt folk fått stå ut med i sviterna av mångkulturens införande, om man får tro Åkesson.

"Jag kan inte se på vilket sätt en tioårig flicka på en skolgård skulle vara bättre rustad mot hotfulla trakasserier, än en fullvuxen karl utanför riksdagen är. Eller varför en ung kille som blir förnedrad och misshandlad på väg hem från fotbollsträningen skulle vara bättre rustad för det än någon annan. Inte heller förstår jag varför dessa svenskar skulle vara mindre skyddsvärda", skriver han.

Åkesson riktar också kritik mot tidigare regeringar, medier och partier som han menar har bäddat för situationen genom invandringen.

”Själva grundproblemet, att det kommit så många migranter med asocialt, osvenskt och allmänt hotfullt beteende – kort och gott mellanösternbeteende – är skapat av precis samma människor, samma partier, samma medier som för inte så länge sedan gapade sig hesa av upprördhet så fort någon ifrågasatte den rådande massinvandringen och den kravlösa så kallade ‘integrationen’”, skriver SD-ledaren.

Han avslutar med att rikta en fråga till sina politiska motståndare:

”Är det inte lite förmätet att nu sluta upp mot resultatet av sin egen, överlagda och under lång tid konsekventa, politiska och opinionsbildande gärning? Det var ju precis det här ni bad om.”