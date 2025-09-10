© Skärmdump: Skånska Dagbladet
 

Integrationsförebild vägrade släppa fram ambulans vid hjärtstopp – döms

Publicerad 10 september 2025 kl 17.01

Inrikes. I oktober 2022 porträtterade Skånska Dagbladet den muslimske taxichauffören Muhamed Dzinic som ”kändisarnas favoritchaufför” i ett stort reportage om lyckad integration. Men nu har Muhamed dömts – för att hånskrattande ha försökt hindra en ambulans från att nå fram i tid vid ett hjärtstopp, rapporterar Riks.

Dela artikeln

Han framställdes som en integrationsförebild: en muslim som flytt från kriget i Bosnien, byggt upp sitt eget taxiföretag i Malmö och blivit ”kändisarnas favoritchaufför”.

I artikeln skildrade journalisten Stefan Persson lyriskt hur hans bilresor fylldes av värme, sång och samtal med både vanliga kunder och fotbollsprofiler som Martin Dahlin.

Dzinic själv berättade känslosamt om flykten från hemstaden Banja Luka 1993 och den nya framtid som Sverige erbjöd hans familj.

Två år senare har Malmö tingsrätt nu dömt den 69-årige chauffören för sabotage mot blåljusverksamhet och vårdslöshet i trafik.

Händelsen inträffade den 6 september 2024 i Bunkeflostrand, Malmö, när en akutbil och en ambulans var på väg till ett hjärtstopp.

Enligt domen körde Dzinic medvetet långsamt och väjde från sida till sida på Gottorpsvägen, trots att utryckningsfordonen använde både sirener, blåljus, blinkande helljus och signalhorn.

Han stannade upp, hindrade framfarten och hånskrattade samtidigt – ett agerande som fördröjde ambulansen med minst en minut. Vid just hjärtstopp kan varje minut vara skillnaden mellan liv och död.

Rätten konstaterar att Dzinic haft flera tillfällen att släppa fram utryckningsfordonen, men att han valde att inte göra det. Motivet är fortfarande okänt, men domstolen anser att han åtminstone agerat med likgiltighetsuppsåt.

Påföljden blev en villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Dzinic riskerar nu även att förlora sin taxilegitimation.

Nämndemannen Carl-Axel Roslund (M), tidigare riksdagsledamot, ville se ett fängelsestraff.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Här avrättar Syriens nye justitieminister två kvinnor för otrohet

"Följde dåvarande regler". Klippet med al-Qaida-mannen från IS storhetstid.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson sågar Bohlin-cirkus: "Ni bad om det här"

Kritiserar politikernas plötsliga problem med invandringen. Sågar tanken på att vanligt folk skulle vara "mindre skyddsvärda" mot "mellanösternbeteende".0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.