Integrationsförebild vägrade släppa fram ambulans vid hjärtstopp – döms

Han framställdes som en integrationsförebild: en muslim som flytt från kriget i Bosnien, byggt upp sitt eget taxiföretag i Malmö och blivit ”kändisarnas favoritchaufför”.

I artikeln skildrade journalisten Stefan Persson lyriskt hur hans bilresor fylldes av värme, sång och samtal med både vanliga kunder och fotbollsprofiler som Martin Dahlin.

Dzinic själv berättade känslosamt om flykten från hemstaden Banja Luka 1993 och den nya framtid som Sverige erbjöd hans familj.

Två år senare har Malmö tingsrätt nu dömt den 69-årige chauffören för sabotage mot blåljusverksamhet och vårdslöshet i trafik.

Händelsen inträffade den 6 september 2024 i Bunkeflostrand, Malmö, när en akutbil och en ambulans var på väg till ett hjärtstopp.

Enligt domen körde Dzinic medvetet långsamt och väjde från sida till sida på Gottorpsvägen, trots att utryckningsfordonen använde både sirener, blåljus, blinkande helljus och signalhorn.

Han stannade upp, hindrade framfarten och hånskrattade samtidigt – ett agerande som fördröjde ambulansen med minst en minut. Vid just hjärtstopp kan varje minut vara skillnaden mellan liv och död.

Rätten konstaterar att Dzinic haft flera tillfällen att släppa fram utryckningsfordonen, men att han valde att inte göra det. Motivet är fortfarande okänt, men domstolen anser att han åtminstone agerat med likgiltighetsuppsåt.

Påföljden blev en villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Dzinic riskerar nu även att förlora sin taxilegitimation.

Nämndemannen Carl-Axel Roslund (M), tidigare riksdagsledamot, ville se ett fängelsestraff.