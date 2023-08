"We care about small people"-svensken går i pension

"Jag har idag informerat AB Volvos valberedning att jag avser att lämna i samband med nästa års årstämma", säger han i ett pressmeddelande.

Svanberg, 71, tillträdde som ordförande vid Volvo i april 2012 och kommer bli kvar tills årsstämman i mars nästa år.

Han är mest känd för sin hantering av oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010, då han var styrelseordförande för den ansvariga oljekoncernen BP.

– We care about the small people, försäkrade Svanberg då inför tv-kamerorna och syftade på vanliga människor som drabbats av den läckande oljan.

Uttalandet drog igång en amerikansk mediedebatt om hur det egentligen är ställt med svenska makthavares attityd till sina undersåtar och vice versa, men debatten nådde aldrig Sverige.