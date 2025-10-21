© FT ARKIV/Polisen
 

127 barn under 15 misstänkta för mordplaner i år

Publicerad 21 oktober 2025 kl 10.32

Inrikes. Minst 127 barn under 15 år har hittills i år misstänkts för inblandning i mordplaner. Det är nästan en tiodubbling på tre år. Samtidigt har skjutningarna minskat kraftigt sedan 2022 – medan sprängningar och anlagda bränder håller i sig.

År 2022 misstänktes 14 barn under 15 år för delaktighet i mordplaner fram till och med september. I år är motsvarande tal 127, enligt Åklagarmyndigheten.

Det handlar främst om försök, förberedelse, stämpling och medhjälp – men även nio fullbordade mord och ett par fall av anstiftan. Rekryteringen sker ofta via sociala medier, och en ny utveckling är att barn rekryterar andra barn, enligt Justitiedepartementet.

Regeringens gängsatsning enligt Tidöavtalet har gett fler verktyg, höjda straff och mer resurser till rättsväsendet. Men bilden är splittrad. Polisen uppger att långt fler våldsdåd stoppas i tid tack vare utökad hemlig avlyssning och att fler dödsskjutningar klaras upp, rapporterar TT. Skjutningarna har också minskat påtagligt: till och med september 2025 har 113 skjutningar registrerats, jämfört med 314 under samma period 2022. Antalet döda i skjutningar har gått från 49 till 26 – siffran inkluderar inte de tio som dödades på Risbergska i Örebro.

Samtidigt ökar andra uttryck för våldet. Sprängningar och brandattentat har blivit fler, även om de mer sällan leder till dödsfall. Sprängningarna utförs dessutom ofta med kraftig pyroteknik snarare än egentliga sprängämnen, enligt polisen.

En annan trend är att allt fler gängaktörer som verkar utomlands grips. Hittills i år rör det sig om 183 personer, varav 35 klassas som ”prioriterade aktörer”.

Polisens lägesbild från hösten 2024 talade om 14.000 aktivt gängkriminella och ytterligare 48.000 med kopplingar till gäng – siffror som väntas skrivas upp i nästa rapport i november. Polisen bedömer också att omkring 700 gängkriminella nu verkar från utlandet, cirka hundra fler än tidigare bedömningar.

