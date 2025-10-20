© Facebook
Hud- och hårfärgen på människorna i reklambilden från Sundsvalls kommun får Tomas Gunnarsson att se rött.

"Bara blonda, bara vita": Manlig genusvetare rasar mot bussreklam

Publicerad 20 oktober 2025 kl 18.59

Inrikes. Sundsvalls kommun får hård kritik från en manlig genusvetare för en kampanjbild där 17 personer syns på en buss – alla svenskar.
"Vi tar kritiken på största allvar", svarar kommunen och lovar att se över sina bildval i framtiden.

Den manliga feministen, fotografen och genusvetaren Tomas Gunnarsson tycker att bilden från kommunens nya busskampanj är exkluderande och konstlad.

”Ni har inte bara lyckats skapa veckans lektion i exkludering. Ni har dessutom levererat den minst naturliga bussbilden någonsin”, skriver han på Instagram.

För Sundsvalls Tidning utvecklar Gunnarsson sitt resonemang.

– 17 modeller har de lyckats klämma in i bussen – samtliga vita, samtliga blonda eller ljushyade. Där finns en man som läser en bok och en kvinna som bär matkassen, sammantaget blir det lite väl mycket, förklarar han.

Den manliga genusvetaren betonar att kommuners kommunikation spelar stor roll. Genom bilder visar nämligen "vilka som räknas, vilka som får synas och vilka som är en del av vi:et eller avvikare från normen".

– I värsta fall visar en bild vilka som inte får synas alls, säger Gunnarsson till ST.

I inlägget lyfter han också stadens så kallade mångfald:

”I Sundsvall hade jag vänner och skolkamrater från Sydamerika, Afrika, Asien och Mellanöstern. När flyttade alla svarthåriga personer från stan?”

Kommunikatören Linnea Lång uppger i ett mejl till ST att kommunen tar kritiken "på största allvar”.

”Vår ambition är att våra kommunikationsinsatser ska spegla den mångfald och inkludering vi står för, och den här händelsen är en påminnelse om att vi behöver vara ännu mer uppmärksamma i vårt bildval framåt.”

