© X/首相官邸ホームページ
Sanae Takaichi applåderades av männen i parlamentet när hon valdes till Japans första kvinnliga premiärminister.

Högerkvinna tar över Japan

Publicerad 21 oktober 2025 kl 12.02

Utrikes. Sanae Takaichi har valts till Japans första kvinnliga premiärminister. Den 64-åriga LDP-ledaren, känd som hårdför nationalist och inspirerad av Margaret Thatcher, väntas driva en mer konservativ kurs i samhälls- och säkerhetspolitiken och en expansiv linje i ekonomin.

Takaichi leder Liberaldemokratiska partiet (LDP), som i decennier dominerat japansk politik. Hon beskriver sig som inspirerad av Margaret Thatcher och står långt till höger i partiet.

Ekonomiskt väntas Takaichi fortsätta på den stimulanslinje som förknippas med tidigare premiärministern Shinzo Abe. Hon har talat för större offentliga utgifter och skattesänkningar och vill ge regeringen större inflytande över centralbanken.

I säkerhetsfrågorna profilerar hon sig som nationalist. Takaichi har sagt att hon vill stärka försvaret och öppna för att ändra delar av den pacifistiska efterkrigskonstitutionen. Hon besöker återkommande Yasukuni-helgedomen i Tokyo, som hedrar Japans krigsdöda och av flera av landets grannar ses som en symbol för tidigare militarism. Hon har också väckt uppmärksamhet med idén om ett ”kvasi-säkerhetsallians”-samarbete med Taiwan, något som riskerar att irritera Kina.

Samhällspolitiskt står Takaichi för en tydligt konservativ linje. Hon motsätter sig samkönade äktenskap och vill inte ändra dagens ordning där gifta makar i praktiken delar efternamn. I migrations- och ordningsfrågor har hon lovat tuffare tag mot utlänningar som bryter mot reglerna, en fråga som fått större uppmärksamhet i takt med att antalet invandrare ökat.

