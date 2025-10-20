Smygfilmade polisfru under kjolen på Ica – åkte dit för våldtäkt

Händelsen inträffade den 17 juli på Ica Maxi i Västerås.

– Det var en varm dag och mycket folk i butiken, jag och min fru hade gått igenom halva och gått några meter ifrån varandra när jag hörde en plastig smäll, säger polisen som larmade om händelsen.

Han fortsätter:

– Jag vände mig om och såg att det stod en kundkorg nära henne, och jag fick känslan att något inte stod rätt till. I närheten stod en man, som plockade upp korgen och sedan sänkte ner den igen, och förde den under klänningen.

Varorna i korgen täckte mobilen så att bara kameralinserna syntes uppåt, enligt polismannen.

– Jag anträffade en kniv på mannen och ringde efter kollegor. Mannen var frågande till att polisen skulle rycka ut, men situationen var lugn.

När patrull kom till platsen beslagtogs mobiltelefonen i kundkorgen. I den fanns flera filmer som visade hur mannen riktat kameran uppåt från korgen mot kvinnor i kjol.

Totalt hade 17 kvinnor filmats samma dag i samma butik, enligt tingsrätten.

– Jag har inte så mycket att säga om det förutom att det är förståeligt att de tycker det varit kränkande, säger mannen i polisförhör.

Vid genomgången hittades också en filmad våldtäkt från 2023 där målsäganden inte var vid medvetande.

Mannen fälls nu för våldtäkt, två fall av kränkande fotografering och 17 fall av sexuellt ofredande. Han ska betala skadestånd till samtliga målsägande.

Många av de drabbade kvinnorna har efter händelsen uttryckt att de inte längre känner sig bekväma med att vistas i butiker med kjol eller klänning, enligt polisen.

Rätten noterar att mannen tidigare dömts för liknande brott. 2022 fälldes han för över 20 fall av smygfilmning under kjolar och 2011 dömdes han för våldtäkt.