Här stoppar hjältinnan våldtäktsförsöket på tåget

Kvinnan hade på onsdagsmorgonen stigit på tåget i Paris för att resa mot Juvisy-sur-Orge. Vid stationen Choisy-le-Roi runt klockan 08.30 tömdes vagnen nästan helt.

Kvar blev hon och en man med arabiskt utseende som, enligt vad hon uppger till Le Parisien, hade följt henne med blicken.

Mannen klev av – för att sedan återvända in i vagnen när dörrarna stängdes.

– Han gick mot mig utan att säga något. Jag fick panik, jag ställde mig upp, berättar Jhordana via sin bror i Le Parisien.

– Då knuffade han mig, fortfarande utan ett ord. Jag försökte fly men han drog ner mina byxor. Det är tydligt att han försökte våldta mig.

När Jhordana kämpade emot bet mannen henne i läppen, slog henne och tog på hennes bröst och rumpa. När hon försökte ropa på hjälp tog han stryptag.

– Han kvävde mig för att tysta mig. Det var då jag kände att jag inte hade någon styrka kvar. Jag såg mig själv dö.

En annan kvinnlig passagerare hörde skriken, rusade fram och avbröt överfallet. Hon filmade också mannen när han lämnade tåget på nästa station och flydde till fots.

– Jag har inte tillräckligt med ord för att tacka henne. Vad hade hänt om hon inte kommit när han ströp mig? Jag kanske hade dött, säger Jhordana.

Polisen har inlett en utredning. I skrivande stund är ingen misstänkt gripen.

– Det faktum att han är där ute gör mig väldigt nervös. Jag vågar inte gå ut längre. Jag tänker också på alla kvinnor han kan attackera de kommande dagarna. Jag är övertygad om att han har gjort det här tidigare och kommer att göra det igen, säger Jhordana.

Familjen säger sig vara chockad över att ett sådant överfall kunde ske i Frankrike.

– Som brasilianare hade vi aldrig trott att något sådant skulle kunna hända här, säger brodern Cicero.

Jhordana ifrågasätter säkerheten i den franska kollektivtrafiken.

– Vi får höra att Frankrike är ett i-land, men jag ser inget här som verkligen skyddar kvinnor från övergrepp i kollektivtrafiken. I onsdags var jag utlämnad åt mig själv.

Hon fortsätter:

– Här finns inget som verkligen skyddar kvinnor från övergrepp i kollektivtrafiken. Jag vet inte om jag vill stanna i Frankrike efter detta.

Bakgrunden är en växande oro för kvinnors säkerhet på franska tåg och bussar. Enligt Miprof (Nationella observatoriet mot våld mot kvinnor) har antalet offer för sexualbrott i kollektivtrafiken ökat med 86 procent på tio år. Under 2024 registrerades 3.374 drabbade – 6 procent fler än 2023 och 9 procent fler än 2022. Kvinnor står för 91 procent av offren, tre av fyra är under 30 år, och 44 procent av alla fall sker i Parisregionen.

”Samtidigt som det mesta våldet mot kvinnor utövas av personer i deras närhet, förblir det offentliga rummet – och i synnerhet kollektivtrafiken – platser där kvinnor utsätts för sexistiskt och sexuellt våld så snart de kliver in”, konstaterar Miprofs generalsekreterare Roxana Maracineanu.

INSEE uppger vidare att 64 procent av rån, misshandel och sexualbrott i kollektivtrafiken i Paris begås av utlänningar (icke-medborgare), varav nordafrikaner – cirka 3,4 procent av befolkningen – står för 43 procent. På riksnivå tillskrevs utlänningar 41 procent av sådana brott under 2024.

Polisen söker efter mannen och efterlyser vittnesuppgifter och eventuellt mer videomaterial.