Han gav svenskhataren lärarjobbet – före 280 andra

Bergaskolans hårt kritiserade rektor Rikard Persson blir kvar på sin post, trots tumultet kring anställningen av en ny lärarassistent. Det beskedet ger grundskoleförvaltningen i Malmö.

Den anställda, Tara Saleh, gick före 280 andra sökande – och uppgav felaktiga uppgifter under rekryteringen, enligt Sydsvenskans kartläggning.

Tara Saleh hade tidigare tvingats bort från en skola i Göteborg efter hatiska och hotfulla inlägg om Sverige på sociala medier. Hon är dömd bland annat för bidragsbrott och har bland annat uttryckt: ”Vi kommer att resa hem till våra hemländer efter att vi förstört Sverige” och ”Jag lever lyxliv på era skattepengar, ni betalade min resa till Gambia, hur känns det, idioter?” Hon har även kallat svenskar och deras barn för ”horor och horungar”.

Trots det handplockades hon alltså till jobbet på Bergaskolan före hundratals andra sökande.

I västra Malmö är stämningen nu infekterad. I Facebookgruppen ”Vi på Limhamn” uppmanas föräldrar att hålla barnen hemma och kräva att både lärarassistenten och rektorn sparkas. Moderaterna och Sverigedemokraterna beskriver Saleh som våldsbejakande extremist, och även Liberalerna är kritiska. Skolkommunalrådet Sara Wettergren kallar kvinnan islamist.

Grundskoleförvaltningen ger ändå rektorn fortsatt stöd.

– Han har en viktig funktion som rektor och har att hantera en utomordentligt komplicerad och svår situation, säger Richard Mortenlind, utbildningschef vid grundskoleförvaltningen, till Sydsvenskan.

– Jag är i ett dagligt samspel och i dialog med Rikard om hur vi ska hantera den här situationen.

På frågan om det är aktuellt att entlediga rektorn svarar Mortenlind kort att det inte är det. När det gäller Tara Salehs framtid på skolan vill han inte gå in på detaljer.

Sydsvenskan har talat kort med Saleh.

– Ni har spridit politikernas hat mot mig, utan att kontakta mig. Då vill jag inte prata med er, säger hon.

Tidningen uppger att Bergaskolan inte gjort någon digital bakgrundskontroll och att skolledningen missade flera tidigare uppsägningar. Enligt genomgången annonserades tjänsten i augusti och den 16 september erbjöds en fast anställning.

Samtidigt saknades uppgifter i cv:t. När skolan frågade om en lucka uppgav Saleh ett annat jobb än den huvudsakliga anställning hon då hade. Enligt uppgifterna hade hon parallellt med friskolan i Göteborg samtidigt i hemlighet på en kommunal skola i staden. Göteborgs stad varnade för ogiltig frånvaro – bland annat livesände hon från Gothia cup istället för att arbeta – och avslutade därefter anställningen.

I dag har Tara Saleh administrativa uppgifter på Bergaskolan, vilket ryms inom rollen som lärarassistent.