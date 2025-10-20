USA-politiker ger tillbaka pengarna till Israellobbyn

Beskedet kommer efter att Seth Moulton tagit avstånd från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och slagit fast att Aipac numera står för en politik han inte kan stödja.

Moulton, som tillhör Demokraternas mittenfalang och länge varit en uttalad Israelvän, säger att Aipac ”i allt för hög grad har allierat sig med premiärminister Netanyahus regering”.

– Jag är en vän av Israel, men inte av dess nuvarande regering, och Aipacs uppdrag i dag är att stödja den regeringen. Jag stöder inte den riktningen. Därför har jag beslutat att lämna tillbaka de donationer jag fått, och jag kommer inte att ta emot deras stöd, säger han i ett uttalande.

Aipac reagerar själva kraftigt på Seth Moultons besked och anklagar honom för att överge sina tidigare allierade.

I ett inlägg på sociala medier skriver Aipac att Moultons uttalande ”kommer efter år av att han upprepade gånger bett om vårt stöd” och att det är ”ett tydligt budskap till Aipacs medlemmar i Massachusetts och miljontals proisraeliska demokrater i hela landet att han avvisar deras stöd och inte längre står med dem”.

Moulton väntas nästa år utmana senatorn Ed Markey i Demokraternas primärval i Massachusetts, där stödet från Aipac tidigare har setts som en tillgång för partiets kandidater. Men Israels krig i Gaza har förändrat det politiska klimatet. En växande grupp demokrater ser numera Aipac som en belastning snarare än ett stöd.

Och bland väljarna har stödet för Israel minskat drastiskt de senaste två åren, vilket leder till att politiker nu kan få en chans att runda lobbyn. Enligt en färsk mätning från Pew Research Center har endast 18 procent av demokratiska väljare en positiv syn på Israels regering.

Även inom det republikanska partiet finns plötsligt kongressledamöter, såsom Marjorie Taylor Greene och Thomas Massie, som är öppet kritiska både till Israel och lobbyns grepp om politikerna.

Aipac har använt stora ekonomiska resurser för att påverka val i USA – bland annat genom att stödja utmanare till Israelkritiska kongressledamöter inom Demokraterna. I fjol förlorade demokraterna Jamaal Bowman och Cori Bush sina platser i representanthuset efter att ha fått Aipac efter sig i valrörelsen.

Men Israels agerande i Gaza de senaste åren har väckt omfattande kritik. I det klimatet har Aipacs nära band till Netanyahu lett till ökad misstro inom det demokratiska partiet.

Enligt organisationen Justice Democrats visar utvecklingen att Aipacs inflytande faktiskt minskar.

Usamah Andrabi, talesperson för gruppen, säger till Al Jazeera att lobbygruppen håller på att förvandlas från ett verktyg för etablerade demokratiska politiker till ett politiskt gift.

– Vårt arbete för att få Demokraterna att avvisa Aipac som en giftig paria fungerar, och säkerställer att den folkmordsvänliga Israellobbyns inflytande i Washington minskar, säger Andrabi.

Aipacs hårda linje mot kritiker har inte bara skapat sprickor inom Demokraterna. Även på högerkanten har en rad profiler inom Donald Trumps ”America First”-rörelse nu öppet tagit avstånd från lobbyorganisationen.

När Aipac i augusti anklagade Marjorie Taylor Greene för att ”svika amerikanska värderingar” svarade hon:

”Jag är så amerikansk som det går! Jag kan inte köpas och jag tänker inte backa.”

Men än så länge är en förkrossande majoritet av ledamöterna i kongressen ännu i Aipacs händer. I augusti deltog den demokratiska representanten Pete Aguilar i en Aipac-finansierad resa till Israel. Samma månad fick även partiets minoritetsledare Katherine Clark beröm från lobbygruppen efter att hon mildrat sin kritik mot Israels beteende mot befolkningen i Gaza.

Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom, som spås bli en ledande presidentkandidat, fick frågor om Aipac i en podcastintervju i förra veckan. Han svarade genom att påstå att han inte tänkt på organisationen på flera år:

– Jag har inte tänkt på Apiac, och det är intressant. Du är den första som tar upp Aipac på åratal, vilket är intressant, sade han.