Nya rekordsiffran för AFD – Tysklands största parti

I mätningen passerar AFD kristdemokratiska CDU/CSU som stannar på 25. Regeringspartierna CDU/CSU och SPD samlar tillsammans 39 procent – inte nog för egen majoritet.

Miljöpartiet De gröna backar till 11 procent, medan vänsterpartiet Linke ligger kvar på 11. Vänsterpopulistiska BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) noteras för 4 procent, liksom FDP. Tillsammans skulle AFD och Unionen få 52 procent om det vore val.

I Berlin pågår samtidigt en intern diskussion inom CDU om hur partiet ska förhålla sig till AFD. Förbundskanslern och CDU-ledaren Friedrich Merz markerar dock mot samarbete.

– AFD är vår huvudmotståndare i de kommande valrörelserna, säger Merz i en intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Bakgrunden är också att den federala säkerhetstjänsten (Verfassungsschutz) i maj klassade AFD som ett ”säkerställt högerextremistiskt objekt”. Klassningen är tillfälligt pausad i väntan på domstolsprövning, men de övriga partierna diskuterar samtidigt hur de ska förbjuda AFD, trots att det nu alltså är landets största parti.