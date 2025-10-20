© AFD
AFD:s partiledare Alice Weidel.

Nya rekordsiffran för AFD – Tysklands största parti

Publicerad 20 oktober 2025 kl 11.52

Utrikes. Alternativ för Tyskland, AFD, fortsätter framåt i opinionen och når den nya rekordnoteringen 27 procent i en ny mätning från Insa/Bild. Det innebär att AFD nu är Tysklands största parti – samtidigt som de andra partierna försöker förbjuda det.

Dela artikeln

I mätningen passerar AFD kristdemokratiska CDU/CSU som stannar på 25. Regeringspartierna CDU/CSU och SPD samlar tillsammans 39 procent – inte nog för egen majoritet.

Miljöpartiet De gröna backar till 11 procent, medan vänsterpartiet Linke ligger kvar på 11. Vänsterpopulistiska BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) noteras för 4 procent, liksom FDP. Tillsammans skulle AFD och Unionen få 52 procent om det vore val.

I Berlin pågår samtidigt en intern diskussion inom CDU om hur partiet ska förhålla sig till AFD. Förbundskanslern och CDU-ledaren Friedrich Merz markerar dock mot samarbete.

– AFD är vår huvudmotståndare i de kommande valrörelserna, säger Merz i en intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Bakgrunden är också att den federala säkerhetstjänsten (Verfassungsschutz) i maj klassade AFD som ett ”säkerställt högerextremistiskt objekt”. Klassningen är tillfälligt pausad i väntan på domstolsprövning, men de övriga partierna diskuterar samtidigt hur de ska förbjuda AFD, trots att det nu alltså är landets största parti.

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Grisimplantat gav samtliga blinda synen åter

Banbrytande svenska studien. Alla deltagare återfick synförmågan efter operation.0 Plus

"Jag är djävulen": Familj fick slåss för sina liv när naken kvinna dök upp i deras hus

"Hon hade helt svarta ögon som tefat och en styrka som fyra fullvuxna män." Tolvårige sonen lyckades till slut slå ner kvinnan med en skiftnyckel.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här stoppar hjältinnan våldtäktsförsöket på tåget

"Jag såg mig själv dö." Då dök kvinnan med kameran upp – och jagade bort araben.0 

Ekonominyheter

Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Riksbanken försöker fixa sårbarheter.. Men vid en konflikt med Ryssland framstår Sverige som extra sårbart.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.