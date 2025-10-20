Trumps förslag: Ryssland och Ukraina får dela på Donbass

Publicerad 20 oktober 2025 kl 16.09

Utrikes. USA:s president Donald Trump vill frysa fronten i Ukraina och låta Ryssland behålla de delar av Donbass som Moskva kontrollerar. Efter ett spänt möte i Vita huset med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i fredags öppnade Trump för en uppgörelse där parterna delar upp området sinsemellan – utan att ge Kiev de Tomahawk-robotar som stått på önskelistan.

Dela artikeln

Trump meddelade under en pressträff att Donbass i praktiken redan är delat och att striderna bör stoppas där fronten går i dag.

– Den är uppdelad just nu, jag tror att 78 procent av marken redan har tagits av Ryssland. De borde stanna nu vid stridslinjerna ... åk hem, sluta döda människor och sluta upp med det ni gör, sade Trump ombord på Air Force One på söndagen.

Samtidigt beskriver han mötet med Zelenskyj som positivt i ett inlägg på Truth Social, där han skriver att det var ”väldigt intressant och innerligt” och att han ”starkt föreslog” att det är dags att avsluta kriget.

”Låt båda göra anspråk på segern, låt historien avgöra!”, skriver presidenten.

Zelenskyj försökte hålla tonen uppe efter att ha lämnat Vita huset utan besked om de Tomahawks som tidigare diskuterats.

– Vi förlorar inte det här kriget och Putin vinner inte, sade Ukrainas ledare i NBC:s ”Meet the Press”.

– Det är bra att president Trump inte sade ”nej”, men i dag sade han inte ”ja”.

Enligt amerikanska medier ska Trump under mötet också ha varnat Zelenskyj för att Rysslands president Vladimir Putin hotar att ”förstöra” Ukraina om Kiev inte går med på kravet att stanna vid nuvarande linjer.

Trump och Putin talade i telefon i torsdags och planerar att mötas i Ungern de närmaste veckorna. Zelenskyj säger sig vara redo att ansluta sig till mötet om han bjuds in.

Kreml ger sitt stöd till initiativet. Putins talesman Dmitrij Peskov uppger i en kommentar att Moskva välkomnar ”Trumps ansträngningar för att nå en fredlig uppgörelse i Ukraina”.

Bedömare menar att Trump försöker spela ut sidorna mot varandra och hålla tillbaka såväl nya vapenleveranser som hårdare ekonomiska åtgärder mot Ryssland.

– Det skulle vara effektivare att kombinera militära hot med större ekonomisk press, sade Michael O’Hanlon vid Brookings Institution till CNBC och pekade på nya stödpaket till Ukraina och hårdare åtgärder mot den ryska skuggflottan som exempel.

Trump har tidigare antytt att USA kan ge Ukraina kryssningsrobotar för att få Putin till förhandlingsbordet, men efter mötet i fredags dröjer beskedet. Han har också, enligt Reuters, resonerat om att ge säkerhetsgarantier åt både Kiev och Moskva.

Nyheter från förstasidan

