Migrationsverkets prognos: Allt färre kommer frivilligt lämna Sverige – trots återvandringsbidrag

Publicerad 21 oktober 2025 kl 06.57

Inrikes. Från och med den 1 januari kan invandrare som självmant åker hem få 350.000 kronor per vuxen och 600.000 kronor för en hel familj. Trots det förväntar sig Migrationsverket att den frivilliga återvandringen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå under 2026 – för att sedan stadigt minska. Och den lilla ökning som tros ske på kort sikt bedöms inte ha specifikt med återvandringsbidraget att göra.

I sin nya oktoberprognos skriver Migrationsverket att antalet självmant återvändande väntas uppgå till 9.500 personer under 2025, en uppskrivning från 8.800 i juliprognosen.

Under 2026 bedöms den frivilliga återvandringen minska till 8.900 personer, och under de kommande två åren sjunker den till endast 8.000 per år, enligt prognosen. Samtidigt fortsätter Tidöregeringen att dela ut cirka 100.000 nya uppehållstillstånd per år precis som tidigare regeringar.

– Det ligger i vårt uppdrag att fler personer som har fått ett utvisningsbeslut ska återvända till sitt hemland. Att fler följer sitt beslut och återvänder är viktigt för legitimiteten i systemet med reglerad invandring, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Men trots det nya återvandringsbidraget, ökade insatser och höga politiska förväntningar tror myndigheten alltså inte på någon dramatisk ökning. I rapporten förklaras det med att antalet möjliga utresor styrs av faktorer som prövningskapacitet, antalet asylsökare och mottagarländernas vilja att ta emot sina medborgare.

Om uppskrivningen i prognoserna för 2025 och 2026 skriver Migrationsverket:

"Den huvudsakliga anledningen är att effekten av vidtagna åtgärder för att nå ett återvändande har fått större genomslag än vad som tidigare varit antagandet. Ökningen beror även på att fler personer som tidigare haft uppehållstillstånd på grund av arbete, anknytning eller studerande självmant rest ut efter ett avlägsnandebeslut. Verksamhetens ökade förmåga att identifiera och registrera dessa utresor har också påverkat ökningen."

Samtidigt väntas antalet asylsökare ligga still på 6.500 i år och minska något 2026, medan prognosen för skyddssökande från Ukraina höjs till 9.500 på grund av landets nya regler för utreseålder.

Migrationsverkets planeringsdirektör Eric Ramstedt beskriver läget som fortsatt osäkert.

– Det är ett fortsatt högt reformtempo på migrationsområdet och våra prognoser tar hänsyn till kommande förändringar i den mån det är möjligt. I de delar där vi har för lite information i dagsläget får vi återkomma i senare prognoser, säger han.

