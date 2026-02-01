15-åriga Yasmine försvunnen i Borås

Yasmine anmäldes försvunnen efter att hon senast sågs i Borås på eftermiddagen den 27 januari. Hon kan ha rört sig vidare efter försvinnandet, uppger Missing People.

Hon beskrivs som cirka 160 centimeter lång och väger omkring 45 kilo. Yasmine har långt, mörkbrunt hår.

Vid försvinnandet bar hon en svart trenchcoatjacka med midjebälte, svarta boots med viss klack samt en svart handväska av mellanstor modell.

Den som har sett Yasmine eller har information som kan vara av betydelse uppmanas att kontakta polisen på telefonnummer 114 14, uppger Missing People.